Ed Sheeran sorprende con cercanía y romanticismo en RD

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

Emocional, cercano y vibrante fue el concierto del sábado 9 de mayo del cantante británico de pop acústico Ed Sheeran, quien brindó a los dominicanos momentos llenos de energía con sus éxitos románticos y acústicos.

Sus baladas románticas lo convierten en uno de los artistas más influyentes del pop contemporáneo, y esto quedó demostrado en el Estadio Quisqueya durante un concierto de más de dos horas y media sin descanso, en una presentación acústica donde brilló con su voz y su dominio de la guitarra.

Ed Sheeran inició la presentación de “Loop Tour” a las 9:00 de la noche y se extendió hasta las 11:24, en un recorrido de 30 canciones que hizo a sus fanáticos reír, llorar y volver a creer en el amor en todas sus formas, gracias a sus melodías suaves y pegajosas.

El cantautor británico de estilo folk pop y acústico conectó con los dominicanos desde el primer minuto al subir a tarima y saludar con un “KLK Santo Domingo”, además de agradecer en inglés a los presentes. Así abrió su primer concierto en República Dominicana, desatando la euforia de miles de fanáticos que se dieron cita para verlo por primera vez en el país.

El público del concierto de Ed Sheeran

La escenografía contó con dos tarimas, una principal y otra ubicada en el centro del estadio, entre las que el artista se desplazó constantemente para acercarse a sus seguidores. La puesta en escena también incluyó un amplio despliegue de luces, fuego, humo y fuegos artificiales que acompañaron la energía del espectáculo.

Recorrido musical

Ed Sheeran abrió el repertorio con “You Need Me I Don’t Need You”, una canción rápida y cargada de energía en la que mezcló rap, guitarra y percusión creada en vivo con su loop station. Luego llegaron “Sapphire” y “Castle on the Hill”, una de sus canciones más nostálgicas, dedicada a los recuerdos de su adolescencia y que fue coreada casi completa por el público.

La noche avanzó entre momentos de euforia y otros más íntimos. “The A Team”, el tema que lo lanzó a la fama internacional, fue recibido con aplausos desde los primeros acordes, mientras que “Shivers” puso a bailar a gran parte del estadio con su sonido pop más alegre y comercial.

Con “Don’t”, “Eyes Closed”, “Lego House”, “A Little More”, “Kiss Me” y “The City”, el cantante mantuvo una conexión constante con los asistentes. En varios momentos caminó hasta la tarima ubicada en el centro del estadio para acercarse más al público, que no dejó de grabar, cantar y levantar los celulares.

Uno de los momentos más emotivos llegó con “Give Me Love”, una balada intensa y sentimental que hizo que miles de personas acompañaran cada palabra. Poco después el ambiente cambió completamente con “Galway Girl” y “Nancy Mulligan”, canciones con influencias irlandesas que llevaron al estadio a cantar y bailar al ritmo del folk.

Más adelante interpretó “Don’t Care”, seguida de “Old Phone”, canción sobre la que comentó que tuvo que luchar para demostrar que realmente era de su autoría. El público reaccionó entre aplausos y gritos mientras el artista contaba la historia detrás del tema.

Con “Camera”, Sheeran pidió a los fanáticos grabar el momento con sus teléfonos celulares, creando un mar de luces en todo el estadio. Luego, durante “Celestial”, animó al público a saltar cada vez que decía “jump”, provocando uno de los momentos más enérgicos de la noche.

Las emociones volvieron a dominar el escenario con “Photograph”, uno de sus temas más queridos por los fanáticos por su letra nostálgica y romántica. Después interpretó fragmentos de canciones que incluyó “Eastside”, “Cold Water”, “Little Things” y “Love Yourself”.

Uno de los puntos más altos del concierto llegó con “Thinking Out Loud” y “Perfect”, probablemente de las canciones más coreada de la noche. Parejas abrazadas, celulares encendidos y miles de voces acompañaron la interpretación de la balada romántica.

Con “I See Fire”, interpretada al ritmo de los aplausos del público y con sonidos inspirados en la música irlandesa, el cantante volvió a demostrar su habilidad para llenar el escenario prácticamente solo con una guitarra. Luego llegaron “Symmetry” y “Bloodstream”, esta última acompañada por una explosión de luces, humo y efectos visuales.

Sheeran agradeció el respaldo de los dominicanos y dijo sentirse emocionado de que Santo Domingo fuera el inicio de su gira por Latinoamérica. Antes de interpretar “Afterglow”, expresó que tenía un tiempo sin subir a los escenarios y que no había mejor lugar para regresar que República Dominicana.

Ed Sheeran

Tras finalizar la canción, el artista hizo una señal de despedida y salió del escenario, haciendo pensar al público que el concierto había terminado. Sin embargo, minutos después regresó para interpretar “Shape of You”, provocando la euforia de los presentes. Para ese momento también cambió la camiseta negra con la palabra “Loop” y los países de su gira estampados en la parte trasera, por una camiseta con la bandera dominicana, gesto que emocionó aún más a los fanáticos.

Con “Azizam” y “Bad Habits”, cerró su concierto entre gritos, saltos y miles de personas cantando a todo pulmón.

El concierto forma parte de la gira internacional que durante este mes lo llevará por las ciudades de San Juan, Bogotá, Lima, Quito, Ciudad de Guatemala y San José, en la región.

Inicio de la noche

El cantante dominicano Diego Jaar fue el encargado de abrir ayer el concierto de Ed Sheeran e interpretó algunos de sus temas más conocidos, entre ellos “MoriVivi”,“El Monstro”, "Palante" y otros. Lleno el ambiente de energía con su música fusión que combina, polk-pop, jazz, soul, blues y ritmos caribeños.