Isle of Light celebra su décima edición con el innovador NOMAD Station

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El festival Isle of Light está listo para celebrar su décima edición este sábado 7 de marzo, por todo lo alto, con una cartelera que engalanará una década de música, historia y experiencias inolvidables en el Parque Punta Torrecilla, en Sans Soucí, República Dominicana.

Este año estrenará NOMAD Station, un club móvil que viaja, se despliega y se transforma en un espacio inmersivo diseñado para adaptarse a cualquier tipo de evento. Cuenta con aire acondicionado y experiencias audiovisuales multi sensoriales. Además, el festival incluirá un Kidz Club, lleno de pop bops y energía divertida para los más pequeños.

El atardecer tomará forma en The Sunset Lounge junto a Arialdo AP, creando la transición perfecta hacia la noche. Luego llegará Amasónico con Hunters of the Alps; seguido de Studio 54 con Sesso, y el cierre estará a cargo de Alejandro TOCA y Boundary.

Estas experiencias se suman a la cartelera oficial que se lleva a cabo en 3 escenarios, liderados por Garbage (Estados Unidos), Cazzu e Illya Kuryaki & The Valderramas (Argentina); Mon Laferte (Chile), Sofi Tukker (Estados Unidos), y Cultura Profética (Puerto Rico); adicionalmente con Caloncho (México), el dúo Bob Moses (Canadá), Yami Safdie (Argentina), Bb trickz (España), Chuwi y Caleb Calloway (Puerto Rico), junto a talentos locales como Vakeró, Planta Industrial, Inka y Pororó, entre otros.

Esta edición llega en un momento histórico para Mishu, luego de que la preventa 2026 superará todas las anteriores combinadas, registrando un crecimiento del 138% en la venta de “boletas ciegas” antes de revelar el cartel. La cifra reafirma a Isle of Light como el festival de música y arte más esperado y relevante del Caribe.

El line-up completo y más detalles del festival están disponibles en www.isleoflight.com y en las redes oficiales @isleoflightfest.