Karol G hace historia en Coachella y alza la voz por la comunidad latina

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Indio. Karol G se convirtió este domingo en la primera artista latina en encabezar el Festival de Coachella con una actuación explosiva y llena de sensualidad en la que celebró su cultura y la de Latinoamérica unida.

"Estoy muy feliz y muy orgullosa, pero al mismo tiempo se siente tarde", dijo Karol G, cuyo nombre real es Carolina Giraldo Navarro, ante una multitud que la recibió con banderas de distintos países de Latinoamérica.

La cantante colombiana destacó el camino abierto por otros artistas latinos antes que ella: "Antes de mí hubo tantos artistas latinos increíbles que esto no se trata solo de mí, sino de mi comunidad latina, de mi gente; y al mismo tiempo es para mis latinos que la han pasado mal en este país últimamente".

El espectáculo comenzó con 30 minutos de retraso y arrancó con un video que narraba la leyenda de una joven indomable que recupera su poder tras haber sido sometida: "Siempre salvaje, siempre libre, latina por siempre", advertía la pieza.

Karol G en Coachella

Acto seguido, Giraldo Navarro apareció en el escenario principal, que emulaba una caverna, rodeada de bailarines iluminados por luces de neón, y abrió su presentación con el tema 'Latina Forever'.

El espectáculo contó con coreografías sensuales, enérgicas y cargadas de erotismo. La primera parte estuvo marcada por el sonido clásico del reguetón, con Mariah Angeliq como invitada, quien subió al escenario para interpretar 'El Makinon'.

El segundo segmento adoptó un tono más retro y tropical cuando la 'Bichota' interpretó 'Tropicoqueta' y 'Papacito', de su último álbum de estudio.

Giraldo Navarro rindió homenaje a México al interpretar junto a un mariachi su tema 'Ese hombre es malo', y contó después con Becky G como segunda invitada para cantar el éxito 'MAMIII'.

"¡Arriba México, arriba Colombia, y todos los inmigrantes!", grito Becky G.

Entre los invitados de la colombiana también destacó Wisin, quien puso a bailar al público con clásicos del reguetón como 'Rakata' y 'Pam Pam'; y Greg Gonzalez, guitarrista de Cigarettes After Sex, con quien Karol G protagonizó un momento más íntimo y melancólico al presentar una canción inédita que habla de duelo.

La intérprete de 'Tusa' incluyó fragmentos de canciones de otras leyendas latinas como 'La Murga', de Willie Colón, 'Rompe', de Daddy Yankee, e interpretó el tema 'Mi tierra', de Gloria Estefan, que aborda la nostalgia de abandonar el lugar en el que naciste.

El espectáculo culminó con 'Provenza' y con fuegos artificiales en el cielo.

Coachella experimenta el flamenco electrónico de Mëztiza



Este domingo el dúo Mëstiza, formado por las españolas Pitty Bernad y Belah, también ofreció una hipnótica actuación en la carpa Yuma con su mezcla de ritmos españoles y árabes con la música electrónica.

Las productoras aparecieron en la tarima vestidas de negro con un atuendo que emulaba las chaquetillas de torero, y un sombrero de inspiración cordobesa y por momentos bailarinas de flamenco con aire futurista bailaban en el escenario.

Una edición muy electrónica



Este año, la oferta del festival se caracterizó por estar repleta de artistas de música electrónica de diversas generaciones.

El domingo, el británico Fatboy Slim ofreció un enérgico set extendido en el que puso a bailar por dos horas a los asistentes con sus mezclas de canciones populares con sus temas propios.

Mientras que Major Lazer encendió el escenario principal del encuentro musical que año con año se lleva a cabo en el Empire Polo Club en Indio.

El colectivo formado por Diplo, Ape Drums y Walshy Fire, tuvo a M.I.A. como invitada, con quien interpretó 'Paper Planes', además de repasar algunos de sus temas más icónicos como 'Lean On' o 'Cold Water'.

En el apartado de rock, Iggy Pop, conocido como el 'padrino del punk', ofreció una actuación oscura, intensa y cargada de energía a sus 78 años, reafirmando su estatus como una figura incansable sobre el escenario al interpretar temas como 'Passenger' o 'Real Wild Child (Wild One)'.

"Por un minuto va a volver a ser 1969", dijo el músico antes de interpretar el tema '1969', de su banda The Stooges.

El Festival de Coachella repetirá su programa de artistas el próximo fin de semana, del 17 al 19 de abril.