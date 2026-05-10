Laura Pausini dice estar lista para su gran concierto en RD tras asistir al show de Ed Sheeran

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La cantante italiana Laura Pausini aseguró estar preparada para su esperado concierto en República Dominicana, luego de asistir al espectáculo que ofreció Ed Sheeran en Santo Domingo.

La artista será una de las protagonistas del fin de semana musical en el país con su presentación este domingo en el óvalo de la Feria Ganadera, donde interpretará un repertorio cargado de clásicos, nuevas versiones y homenajes a reconocidos cantautores españoles y latinoamericanos.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Pausini expresó la emoción que le dejó el concierto del intérprete británico y adelantó detalles de lo que promete ser una noche especial para el público dominicano.

“Acabo de ver el bellísimo concierto de Ed en Santo Domingo. ¡Ahora me toca a mí! Les espero para cantar todas mis canciones más famosas y seguir rindiendo homenaje a los cantautores españoles y latinoamericanos. Y… una sorpresa”, escribió la artista junto a la etiqueta “#YoCantoWorldTour”.

La producción local del evento está a cargo de SD Concerts, mientras que las boletas fueron comercializadas a través de Tuboleta.

El concierto iniciará a las 8:00 de la noche y los organizadores recomendaron a los asistentes llegar temprano para evitar congestionamientos en los accesos al recinto.

Con más de tres décadas de carrera artística, Laura Pausini se ha consolidado como una de las voces más importantes de la música en español e italiano. Temas como “La soledad”, “Se fue”, “Víveme” y “Entre tú y mil mares” forman parte de una trayectoria reconocida con premios Grammy, Latin Grammy y Globo de Oro.