Laura Pausini se viste de Dominicana tras su show

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La cantante italiana Laura Pausini volvió a presentarse en República Dominicana después de 14 años de ausencia, ofreciendo un espectáculo inolvidable en el Óvalo de la Feria Ganadera como parte de su gira internacional Yo Canto World Tour.

El concierto estuvo marcado por la nostalgia y la conexión con sus seguidores, quienes corearon cada uno de sus éxitos. Uno de los momentos más conmovedores de la noche ocurrió cuando Pausini invitó al escenario a Zulinka Pérez para interpretar juntas la canción “Cuando se ama”, confesando que quedó impactada al conocer su historia personal.

Laura Pausini

La artista también sorprendió al público dominicano al interpretar “Bachata Rosa”, del cantautor Juan Luis Guerra, asegurando que es una de sus canciones favoritas. “Sin palabras. Qué público”, expresó emocionada, desatando la ovación de los asistentes.

Tras finalizar el espectáculo, Pausini apareció con una camiseta de béisbol con la palabra “Dominicana”, gesto que reafirmó su cariño por el país y que fue celebrado por sus seguidores como un símbolo de cercanía y respeto hacia la cultura local.