Maroon 5 viene a República Dominicana; aquí todos los detalles
¡Es oficial! La reconocida banda estadounidense Maroon 5 regresa a la República Dominicana para ofrecer un concierto que promete quedar grabado en la memoria del público.
La cita será el 1 de mayo de 2026 en el emblemático Altos de Chavón, ubicado dentro del complejo turístico Casa de Campo.
El concierto promete una noche cargada de emociones, nostalgia y energía.
Venta de boletas
La venta de entradas se realizará en dos etapas:
Fan Club: martes 3 de marzo
Venta general: viernes 6 de marzo
Las boletas estarán disponibles en @tuboleta.com.do.