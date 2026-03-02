Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Maroon 5 viene a República Dominicana; aquí todos los detalles

Maroon 5

Melissa Correa
¡Es oficial! La reconocida banda estadounidense Maroon 5 regresa a la República Dominicana para ofrecer un concierto que promete quedar grabado en la memoria del público.

La cita será el 1 de mayo de 2026 en el emblemático Altos de Chavón, ubicado dentro del complejo turístico Casa de Campo. 

El concierto promete una noche cargada de emociones, nostalgia y energía. 

Venta de boletas

La venta de entradas se realizará en dos etapas:

Fan Club: martes 3 de marzo

Venta general: viernes 6 de marzo

Las boletas estarán disponibles en @tuboleta.com.do. 

