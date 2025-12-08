Miles disfrutan concierto navideño de ReconocidosNet en Los Guarícanos

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

-La poderosa plataforma musical de ReconocidoNet se apoderó por completo de Los Guarícanos la noche de este domingo, con el gran Concierto de Navidad, un evento gratuito que reunió a miles de personas en la intersección de las avenidas Gregorio Luperón y Gregorio Urbano Gilbert.

El espectáculo superó todas las expectativas al presentar una cartelera explosiva que mantuvo al público vibrando durante horas. Sobre el escenario desfilaron El Blachy, La Perversa, Chiquito Team Band, Donaty, Dalvin La Melodía, El Mayor Clásico y Kiko El Crazy, quienes pusieron a bailar y cantar a toda la comunidad con sus mayores éxitos.

La noche también contó con presentaciones especiales de Sexappeal, Mark B, Coyote 63, Blue Monny, Tato x5, Crazy K y Mariachi Budda, ampliando aún más la energía, la diversidad musical y el entusiasmo de la multitud que abarrotó la zona desde tempranas horas.

El evento, producido por ReconocidosNet, reafirma el compromiso de la plataforma con llevar entretenimiento de alta calidad, cultura y alegría navideña a los distintos sectores del país, fortaleciendo los espacios de convivencia comunitaria mediante actividades artísticas totalmente gratuitas.

La producción contó con el valioso respaldo de BanReservas, Alex Diamond Joyería, Pica Pollo Equis y Farmacias GBC, empresas aliadas que hicieron posible que miles de familias disfrutaran de un espectáculo seguro y de primer nivel.