Miriam Cruz conquista Ecuador ante 30 mil personas

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La icónica merenguera dominicana Miriam Cruz reafirma su posición como una de las figuras más sólidas del merengue tras su impactante presentación en Guayaquil, Ecuador, donde logró congregar a más de 30 mil personas en el emblemático Palacio de Cristal.

Miriam fue ovacionada por un público que coreó cada uno de sus éxitos, evidenciando el alcance internacional de su música y su conexión con audiencias de distintas latitudes.

Este importante logro se suma a una agenda imparable que la llevará del 06 al 11 de mayo a continuar su gira por Estados Unidos, donde ya cuenta con múltiples presentaciones confirmadas en escenarios clave, manteniendo la energía y el ritmo que la han caracterizado a lo largo de su carrera.

Miriam Cruz

La gira se desarrolla en el contexto del reciente lanzamiento de su más reciente producción discográfica, “Me enamoré de ti”, un álbum que ha sido bien recibido por el público y que reafirma la vigencia artística de la llamada “Diva del Merengue”. Con este proyecto, Miriam continúa apostando a la evolución de su sonido, sin perder la esencia que la ha convertido en referente del merengue.

Desde inicios de este año, la intérprete ha mantenido una agenda completamente activa, con presentaciones todos los fines de semana a casa llena, consolidando su presencia en escenarios nacionales e internacionales.

Este ritmo sostenido de trabajo evidencia no solo su disciplina, sino también el respaldo constante de un público que sigue apostando a su música.

Miriam Cruz continúa elevando la bandera del merengue a nivel global, demostrando que su legado sigue más vigente que nunca y que su impacto trasciende generaciones y fronteras.