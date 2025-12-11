Noches de Navidad: Música y teatro en RD

Publicado por Jorge Ramos Creado: Actualizado:

Teatro, cultura, música para todos los gustos es lo que ofrece este fin de semana de Navidad la cartelera artística del país, con “Noches de Navidad” en los Museos y la “Mega Parranda Navideña” en varios pueblos. Además de los boricuas Rauw Alejandro y Tony Vega, el musical “A Carol Cristmas”, Frank Ceara y sus amigos el lunes en Escenario 360, y la obra de teatro “Habemus Papa”, entre otros eventos.

“Noches de Navidad”

El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección General de Museos, invita a toda la familia a disfrutar del evento “Noches de Navidad”, mañana viernes, el sábado y el domingo en todos los museos, desde las 10:00 de la mañana hasta las 9:30 de la noche.

Además de los espectáculos, exposiciones artesanales y cuentacuentos, el público tendrá la oportunidad de disfrutar de visitas guiadas por las exposiciones permanentes y temporales de cada museo. Estas visitas ofrecen un recorrido por la evolución histórica, artística y cultural. En la Plaza de la Cultura de Santo Domingo las actividades se realizarán en el Museo del Hombre Dominicano, para toda la familia.

“Mega Parranda Navideña”

El multitudinario evento que recorre los pueblos del país en esta temporada, continúa bajo la producción de Luis Medrano, con el apoyo del presidente Luis Abinader.

La “Mega Parranda Navideña”, que ha reunido a 375 mil personas en todo el país, llega esta semana a Las Matas de Farfán, San Juan de la Maguana, Neyba y San Francisco de Macorís.

Además, la fiesta ha pasado por Baní, Azua, Moca, Salcedo, Santo Domingo Este, Yaguate, San Cristóbal, Mao, Valverde, Cotuí, Villas Sombrero, Nagua, Bonao, Rancho Arriba Ocoa y el Festival del Pescado de la presa de Tavera, entre otros.

Clásico navideño

El musical teatral “A Christmas Carol”, clásico navideño que promueve valores como la generosidad, la solidaridad y la esperanza, se presenta en el Teatro Lope de Vega para todo público, este viernes 12 y sábado 13 de de este mes, a las 8:30 de la noche, con la producción de Gianni Paulino y las actuaciones de Exmin Carvajal, Indirita Acosta, Guille Martin, la sobrecogedora participación de niños artistas, el musical teatral asegura una puesta en escena de alto nivel para deleite de toda la familia dominicana.

Rauw Alejandro, gratis

El puertorriqueño Rauw Alejandro tendrá este sábado una “Noche caribeña” en el Parque Eugenio María de Hostos del Malecón de Santo Domingo, gratis para su fanaticada, a partir de las 7:00 de la noche.