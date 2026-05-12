Ovación y nostalgia marcan el regreso de Laura Pausini a República Dominicana

Publicado por Alexandra Santana Creado: Actualizado:

Catorce años tuvieron que pasar para que Laura Pausini volviera a reencontrarse con el público dominicano y la espera valió la pena. La noche del domingo, durante tres horas, el Óvalo de la Feria Ganadera se convirtió en el escenario de un concierto memorable, donde la artista italiana entregó una velada íntima, cargada de sentimientos y recuerdos.

Desde los primeros minutos, el espectáculo que inició puntualmente a las 8:30 de la noche, Pausini dejó claro que no venía únicamente a cantar, sino a conectar emocionalmente con el público dominicano. Entre bromas y comentarios espontáneos, soltó frases que provocaron risas y aplausos.

“Aquí se suda como una vaca”, comentó entre carcajadas mientras intentaba ponerse un guante original de su madre. Más adelante, sorprendió usando expresiones dominicanas como “KLK”, “vacano”, “jevi” y “hasta una vaina bien”, demostrando el cariño especial que siente por el país. “RD me ama, pero yo amo a RD”, expresó emocionada mientras interpretaba temas como “Bachata Rosa”, de Juan Luis Guerra; “Cuando Nadie me Ve”, Alejandro Sanz; “La isla Bonita”, Madonna; “Gracias a la vida”, Mercedes Sosa; entre otras canciones icónicas en homenaje a otros artistas.

En ese mismo tiempo sorprendió cantando “Turista” de Bad Bunny, una pieza por la que ha recibido muchas críticas y halagos también. De hecho, el rapero puertorriqueño agradeció al ícono del pop latino por llevarla al repertorio de “Yo canto 2”, el decimosexto álbum de estudio de Laura Pausini, un homenaje a canciones de otros artistas, lanzado en marzo pasado.

Laura Pausini

Un viaje musical y personal

Entonces llegó el momento más esperado. El público dominicano repasó junto a Pausini los himnos que han marcado más de tres décadas de carrera artística.

Canciones como “Inolvidable”, “Las cosas que vives”, “La soledad”, “Se fue”, “Amores extraños”, “Como si no nos hubiéramos amado”, “En ausencia de ti”, “Escucha tu corazón” y “En cambio no”, no solo fueron de las más coreadas de la noche, sino que también levantaron pasiones y transportaron al público a una época marcada por amores intensos, despedidas dolorosas y relaciones que dejaron huellas profundas.

Santo Domingo las cantó todas

Bajo la producción de Saymon Díaz y su empresa SD Concerts, Pausini dejó claro que “los domis de primera fila sí cantamos”; ganándose la ovación de fanáticos que ya conocían su disgusto en otros escenarios, donde cuestionó que los primeros asientos debían ser ocupadas por fanáticos, no por invitados que solo grababan videos o tomaban fotografías.

En medio de una pequeña pausa, recordó su primera vez cantando en el país. Le sorprendió que, aunque en ese momento no se usaban redes sociales ni recursos audiovisuales como los de ahora, aún así, el público dominicano se sabía casi todas sus canciones. “Es algo que nunca olvidaré”.

“¿Qué comen aquí para tener tan buena memoria?”, bromeó en forma de halago, mientras revivía por cuarta vez la misma emoción, al escuchar miles de voces tararear su repertorio como un coro, casi sincronizado.

Admiración por Juan Luis Guerra

Además del cariño del público, Pausini reconoció a Juan Luis como uno de los mejores compositores e intérpretes de esta época, y, a nivel personal, destacó la distinción que siempre ha tenido con ella.

Lamentó no haber podido cantar con él, porque se encontraba fuera del país. “Juan Luis Guerra es una persona que siempre me ha tratado bien”, manifestó.

Señaló que, antes de pisar suelo dominicano, en su hotel le esperaban rosas por parte del maestro, “deseándome bendiciones y dándonos la bienvenida de parte del pueblo dominicano”.

Interacción con el público

La emoción del público también se hizo sentir cuando una pareja se comprometió en matrimonio durante el concierto. Entre aplausos y gritos, Laura Pausini los invitó al escenario, compartió una dinámica divertida con ellos y les dedicó dos canciones, regalando uno de los momentos más románticos de la noche.

Más que un concierto, la velada terminó convirtiéndose en un intercambio de emociones entre Laura Pausini y sus fanáticos dominicanos, quienes no solo grabaron el momento, también cantaron de principio a fin.