Premios Lo Nuestro 2026: Lista completa de todos los ganadores
La edición número 38 de estos reconocimientos se llevó a cabo en el Kaseya Center de Miami, Florida
La 38ª edición de Premio Lo Nuestro se celebró el jueves 19 de febrero de 2026 en el Kaseya Center de Miami, Florida, reconociendo a los artistas más destacados de la música latina.
A continuación, la lista de los ganadores, junto con los nominados en cada categoría:
Artista Premio Lo Nuestro Del Año
Bad Bunny
Canción Del Año
“Debí Tirar Más Fotos” - Bad Bunny
Álbum Del Año
Debí Tirar Más Fotos - Bad Bunny
Mejor Combinación Femenina
“Brujería” - Yuridia & Majo Aguilar
Colaboración Crossover Del Año
“Lost In Translation” - Carín León & Kacey Musgraves
La Mezcla Perfecta Del Año
“Que Me Quiera Ma” - Marc Anthony & Wisin
Tour Del Año
Las Mujeres Ya No Lloran World Tour - Shakira
Artista Revelación Del Año Femenino
Camila Fernández
Mejor Canción de Música Cristiana
“Sonríele” - Daddy Yankee
AfroBeat Del Año
“Soleao” - Myke Towers & Quevedo
Artista Masculino Del Año - Urbano
Bad Bunny
Artista Femenina Del Año - Urbano
Karol G
Canción Del Año - Urbano
“Latina Foreva” - Karol G
Mejor Canción Trap/Hip Hop - Urbano
“Bum Bum” - El Alfa, Jon Z & Alofoke Music
Artista Pop Masculino Del Año
Maluma
Artista Pop Femenina Del Año
Cazzu
Colaboración Del Año - Pop
“Bésame” - Alejandro Sanz & Shakira
Canción Del Año - Pop/Balada
“Querida Yo” - Yami Safdie & Camilo
Álbum Del Año - Pop
Ya Es Mañana - Morat
Colaboración Del Año - Pop/Urbano
“Que Haces” - Becky G & Manuel Turizo
Canción Del Año - Pop/Urbano
“DTMF” - Bad Bunny
Canción Del Año - Pop/Rock
“Vivir Sin Aire” - Maná & Carín León
Mejor “EuroSong” - Pop/Urbano
“6 De Febrero” - Aitana
Artista Del Año - Tropical
Romeo Santos
Canción Del Año - Tropical
“Tú Con Él” - Rauw Alejandro
Álbum Del Año - Tropical
Natti Natasha En Amargue - Natti Natasha-
Canción Mariachi/Ranchera Del Año
“Sin Llorar” - Yuridia