Premios Lo Nuestro 2026: Lista completa de todos los ganadores

La 38ª edición de Premio Lo Nuestro se celebró el jueves 19 de febrero de 2026 en el Kaseya Center de Miami, Florida, reconociendo a los artistas más destacados de la música latina.

A continuación, la lista de los ganadores, junto con los nominados en cada categoría:

Artista Premio Lo Nuestro Del Año

Bad Bunny

Canción Del Año



“Debí Tirar Más Fotos” - Bad Bunny

Álbum Del Año



Debí Tirar Más Fotos - Bad Bunny

Mejor Combinación Femenina



“Brujería” - Yuridia & Majo Aguilar

Colaboración Crossover Del Año



“Lost In Translation” - Carín León & Kacey Musgraves

La Mezcla Perfecta Del Año



“Que Me Quiera Ma” - Marc Anthony & Wisin

Tour Del Año



Las Mujeres Ya No Lloran World Tour - Shakira

Artista Revelación Del Año Femenino



Camila Fernández

Mejor Canción de Música Cristiana



“Sonríele” - Daddy Yankee

AfroBeat Del Año



“Soleao” - Myke Towers & Quevedo

Artista Masculino Del Año - Urbano



Bad Bunny

Artista Femenina Del Año - Urbano



Karol G

Canción Del Año - Urbano



“Latina Foreva” - Karol G

Mejor Canción Trap/Hip Hop - Urbano

“Bum Bum” - El Alfa, Jon Z & Alofoke Music

Artista Pop Masculino Del Año



Maluma

Artista Pop Femenina Del Año



Cazzu

Colaboración Del Año - Pop



“Bésame” - Alejandro Sanz & Shakira

Canción Del Año - Pop/Balada



“Querida Yo” - Yami Safdie & Camilo

Álbum Del Año - Pop



Ya Es Mañana - Morat

Colaboración Del Año - Pop/Urbano



“Que Haces” - Becky G & Manuel Turizo

Canción Del Año - Pop/Urbano



“DTMF” - Bad Bunny

Canción Del Año - Pop/Rock



“Vivir Sin Aire” - Maná & Carín León

Mejor “EuroSong” - Pop/Urbano



“6 De Febrero” - Aitana

Artista Del Año - Tropical



Romeo Santos

Canción Del Año - Tropical



“Tú Con Él” - Rauw Alejandro

Álbum Del Año - Tropical



Natti Natasha En Amargue - Natti Natasha-

Canción Mariachi/Ranchera Del Año



“Sin Llorar” - Yuridia