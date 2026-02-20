Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Premios Lo Nuestro 2026: Lista completa de todos los ganadores

La edición número 38 de estos reconocimientos se llevó a cabo en el Kaseya Center de Miami, Florida

Estatuillas de Premio Lo Nuestro

La 38ª edición de Premio Lo Nuestro se celebró el jueves 19 de febrero de 2026 en el Kaseya Center de Miami, Florida, reconociendo a los artistas más destacados de la música latina.

A continuación, la lista de los ganadores, junto con los nominados en cada categoría: 

Artista Premio Lo Nuestro Del Año

Bad Bunny 

Canción Del Año

“Debí Tirar Más Fotos” - Bad Bunny

Álbum Del Año

Debí Tirar Más Fotos - Bad Bunny 

Mejor Combinación Femenina

“Brujería” - Yuridia & Majo Aguilar

Colaboración Crossover Del Año

“Lost In Translation” - Carín León & Kacey Musgraves

La Mezcla Perfecta Del Año

“Que Me Quiera Ma” - Marc Anthony & Wisin

Tour Del Año

Las Mujeres Ya No Lloran World Tour - Shakira

Artista Revelación Del Año Femenino

Camila Fernández

Mejor Canción de Música Cristiana

“Sonríele” - Daddy Yankee

AfroBeat Del Año

“Soleao” - Myke Towers & Quevedo

Artista Masculino Del Año - Urbano

Bad Bunny

Artista Femenina Del Año - Urbano

Karol G

Canción Del Año - Urbano

“Latina Foreva” - Karol G

Mejor Canción Trap/Hip Hop - Urbano

“Bum Bum” - El Alfa, Jon Z & Alofoke Music

Artista Pop Masculino Del Año

Maluma

Artista Pop Femenina Del Año

Cazzu

Colaboración Del Año - Pop

“Bésame” - Alejandro Sanz & Shakira

Canción Del Año - Pop/Balada

“Querida Yo” - Yami Safdie & Camilo

Álbum Del Año - Pop

Ya Es Mañana - Morat

Colaboración Del Año - Pop/Urbano

“Que Haces” - Becky G & Manuel Turizo

Canción Del Año - Pop/Urbano

“DTMF” - Bad Bunny

Canción Del Año - Pop/Rock

“Vivir Sin Aire” - Maná & Carín León

Mejor “EuroSong” - Pop/Urbano

“6 De Febrero” - Aitana

Artista Del Año - Tropical

Romeo Santos

Canción Del Año - Tropical

“Tú Con Él” - Rauw Alejandro

Álbum Del Año - Tropical

Natti Natasha En Amargue - Natti Natasha-

Canción Mariachi/Ranchera Del Año

“Sin Llorar” - Yuridia

