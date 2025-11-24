RD marca con éxito inicio de Bad Bunny

Publicado por Alexandra Santana Creado: Actualizado:

Luego de la histórica residencia de 31 conciertos en su país natal, Puerto Rico, en meses pasados, el cantante urbano Bad Bunny arrancó este fin de semana en Santo Domingo, la esperada gira mundial de conciertos.

‘Debí tirar más fotos World Tour’ comenzó el viernes en la noche, en el Centro Olímpico de Santo Domingo y culminó exitosamente el domingo en la madrugada, con dos noches electrizantes.

Sin dudas, este fin de semana República Dominicana fue el epicentro del entretenimiento latinoamericano, con dos entregas desbordantes, que no solo abarrotaron el recinto deportivo, sino, que también atrajo a miles de visitantes del extranjero, consolidando al país como un destino clave en ese sentido.

Con una duración aproximada de dos horas, los dos conciertos incluyeron la presentación de canciones exclusivas y un recorrido por éxitos que abarcaron álbumes anteriores como su producción más reciente “Debí tirar más fotos”.

“De aquí no me voy”, “Titi me preguntó”, “Callaíta”, “NuevaYol” y “Baile inolvidable”, formaron parte de la apertura de los shows que provocaron caos en el tránsito y en las inmediaciones del Estadio Olímpico.

“Buenas noches Santo Domingo. Sin dudas, este era el lugar donde tenía que iniciar la gira”, manifestó, ante la algarabía de más de 25 mil personas la primera noche, que cantaban y bailaron sin parar.

Prosiguió: “Lo llevo diciendo desde que me conocen y esta no va a ser la excepción, gracias RD por siempre”.

Con un escenario inspirado en la icónica casita de campo de Puerto Rico, el multipremiado artista compartió en escena con peloteros de Grandes Ligas como Juan Soto y Starling Marte.

Del entretenimiento, se sumaron varias personalidades, entre ellas la actriz dominicana Dascha Polanco, reconocida por su participación en la serie “Orange is the New Black” y muchos más.

En ese sentido, el viernes por noche el artista cantó solo, pero, !vaya sorpresa el sábado!

El bachatero Romeo Santos, quien estrenará un álbum musical este 28, fue una de las atracciones de la noche.

Bad Bunny y Romeo, quienes han tenido colaboraciones musicales y los une una amistad, emocionaron al cantar “Bokete”, a ritmo de bachata.

Andy de la Cruz, mejor conocido como “La Fruta”, demostró su liderazgo frente a miles de personas que se hacían llamar “Team Fruta”.

Sin dudas, la gira “Debí tirar más fotos”, que tiene previsto agotar una extensa agenda que le dará la vuelta al mundo, demuestra la sólida proyección internacional del artista, su impacto en la escena musical global y el aporte que el músico le hace a su tierra natal, Puerto Rico, ya que en cada país que visita incorpora un homenaje que, no solo exalta su música, también su identidad, cultura y la influencia artística que tiene la “la Isla del Encanto” a nivel mundial.

Bad Bunny es, en estos momentos, una de las grandes figuras de la música popular.