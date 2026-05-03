Shakira deslumbró a 2 millones en Copacabana con su poderoso concierto gratuito

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La superestrella colombiana Shakira ofreció un concierto gratuito en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, la noche del sábado, un evento que, según el alcalde de la ciudad, atrajo a 2 millones de personas a uno de los malecos más emblemáticos del mundo.

La actuación siguió a espectáculos similares de Madonna en 2024 y Lady Gaga el año pasado, a los que también asistieron enormes multitudes que bailaron sobre las extensas arenas. Para Shakira, formaba parte de su gira mundial "Las Mujeres Ya No Lloran", que lleva el nombre de su álbum de 2024.

El set de Shakira comenzó alrededor de las 23:00, más de una hora después de la franja programada, ante sus fans gritando de emoción y aplausos frenéticos mientras drones de escritura aérea sobrevolaban en el cielo, deletreando en el cielo "Te quiero Brasil" en portugués.

La megaestrella habló con cariño de la primera vez que vino a Brasil, hace unas tres décadas.

"Llegué aquí cuando tenía 18 años, soñando con cantar para vosotros", dijo Shakira al público poco después de subir al escenario. "Y ahora mira esto. La vida es mágica."

La querida estrella del pop cantó temas favoritos como "Hips Don't Lie", "La Tortura" y "La Bicicleta". Terminó con "BZRP Music Sessions #53/66", que siguió a su separación del futbolista español Gerard Piqué.

También se tomó el tiempo para celebrar la resiliencia de las mujeres durante el espectáculo. "Las mujeres, cada vez que caemos nos levantamos un poco más sabias", dijo.

Uno de los primeros lugares donde Shakira tuvo éxito

El alcalde de Río, Eduardo Cavaliere, dijo en X que asistieron 2 millones de personas a la función. "La Loba hizo historia en Río", publicó, refiriéndose al éxito de Shakira de 2009.

Cuando Shakira actuó por primera vez en Brasil en los años 90, estableció una conexión asombrosa con el público brasileño, según Felipe Maia, etnomusicólogo que cursa un doctorado en música popular y tecnologías digitales en la Universidad París de Nanterre.

Ese éxito en Brasil "tiene mucho que ver con que ella es de Colombia, un país cuya cultura tiene muchas similitudes con Brasil", dijo Maia, añadiendo que la actuación del sábado "corona la relación que ha tenido con Brasil durante mucho tiempo."

Erica Monteiro, una contable de 38 años, dijo que ha escuchado a Shakira desde la infancia.

"Para mí, ella representa la fuerza de nuestra comunidad latina", dijo Monteiro antes del concierto. "Nos tratan como si fuéramos inferiores, pero en realidad tenemos mucha más fuerza."

De camino a casa tras el concierto del sábado, Hellem Souza da Silva dijo que la actuación de Shakira, al igual que los conciertos de Bad Bunny en São Paulo en febrero, ayudó a consolidar la identidad latina de Brasil.

Estos artistas "dejan claro que Brasil, Puerto Rico, Colombia y otros países forman parte de América Latina. Y que América no es Estados Unidos", dijo.

El sábado por la mañana, la multitud empezó a amontonarse en la playa para conseguir un buen sitio para el espectáculo. Los vendedores ambulantes vendían maíz dulce y otros aperitivos brasileños, agua embotellada y caipirinhas, el popular cóctel brasileño, pero también papel higiénico, desodorante e incluso bolsas de arena para que los asistentes pudieran subirse y así tener una mejor vista del escenario situado frente al Palacio de Copacabana, un hotel de lujo histórico.

La vendedora ambulante Simone Paula da Cunha llegó a la playa el viernes por la noche, con la esperanza de vender todas las botellas de cerveza y agua que había comprado antes del evento y ganar unos 100 dólares en total.

A pesar de estar cansado, da Cunha estaba emocionado ante la perspectiva de ver a Shakira en directo. "La recuerdo de cuando aún tenía el pelo negro", dijo. "Soy un gran fan suyo."

Un esfuerzo para impulsar la economía de la ciudad tras el Carnaval

Los conciertos gratuitos forman parte del intento del Ayuntamiento de impulsar la actividad económica tras las festividades del Carnaval y la Nochevieja, así como antes de las celebraciones del Día de San Juan durante un mes en junio.

"Para nosotros, las fiestas son un asunto serio. Porque las fiestas generan empleo, ingresos, desarrollo e identidad para la ciudad", dijo Cavaliere, el alcalde, el miércoles al presentar el plan operativo de la ciudad para el evento. "Nuestra inversión en este programa nos dará un retorno financiero 40 veces mayor", dijo.

El rendimiento de Shakira podría generar alrededor de 777 millones de reais (alrededor de 155 millones de dólares), según un estudio del Ayuntamiento y Riotur, la empresa turística del municipio, gracias a la afluencia de turistas y al gasto de dinero en restaurantes, hoteles y tiendas.

Más turistas se dirigieron a Río en el mes de mayo en los años con espectáculos — 2024 y 2025 — en comparación con 2023, según datos del Ayuntamiento. En 2024, el crecimiento fue del 34,2% el 1 de mayo, justo antes que los conciertos, en comparación con el año anterior. En 2025, el aumento fue del 90,5% en comparación con 2023.

Antes del rendimiento de Shakira, Airbnb declaró en un comunicado del 22 de abril que estaba viendo un aumento de huéspedes que se esperaba viajaran desde diferentes partes de Brasil, América Latina e incluso capitales europeas como París y Londres.

Wanderson Andrade, un arquitecto de 30 años, dijo que voló especialmente para la feria desde la ciudad de Goiana, en el centro de Brasil, el sábado y planeaba regresar al día siguiente.

"Intenté conseguir entradas para verla en Brasil el año pasado, pero no lo conseguí", dijo Andrade, cuyo primer tatuaje es un lobo en honor a Shakira. "Hoy es un sueño hecho realidad."