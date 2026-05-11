Estos son los conciertos que no te puedes perder en el mes de mayo 2026

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Luego de un intenso fin de semana musical en Santo Domingo con las presentaciones de Ed Sheeran en el Estadio Quisqueya y Laura Pausini en el Óvalo de la Feria Ganadera, la agenda artística de mayo en República Dominicana continúa cargada de conciertos y espectáculos para todos los gustos.

Sin embargo, la cartelera todavía incluye importantes espectáculos para lo que resta del mes. Entre ellos figura el concierto de Kany García, pautado para el 30 de mayo en el Estadio Quisqueya.

Kany García

También destacan las presentaciones del cantautor latinoamericano Beto Cuevas, una de las voces más influyentes del rock en español, regresa a la República Dominicana con su esperado espectáculo “Beto Cuevas – Acústico”, el próximo sábado 23 de mayo de 2026, a las 8:30 de la noche, en la prestigiosa Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito.

Beto Cuevas

La música regional también tendrá espacio este mes con la llegada de Los Tigres del Norte al Óvalo de la Feria Ganadera el próximo 16 de mayo, ampliando la diversidad de géneros musicales que estarán presentes en el país.