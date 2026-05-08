Lo que tienes que saber antes de ir a concierto de Ed Sheeran

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Santo Domingo se posiciona como epicentro de la música internacional con la llegada de Ed Sheeran este sábado 9 de mayo al Estadio Quisqueya con su pop británico contemporáneo .

El “Loop Tour” de Ed Sheeran tiene un significado especial al ser no solo su primera visita a República Dominicana, sino también la apertura latinoamericana de su nueva gira, una circunstancia inédita para los seguidores del cantante.

El espectáculo, que se realizará este sábado, ofrecerá un montaje inmersivo marcado por una renovación estética y tecnológica, incluyendo pantallas envolventes y secuencias acústicas.

Ed Sheeran

A continuación algunos de los elementos que debes saber:

No caigas en el tapón: llega con tiempo

Debido al alto flujo de asistentes, controles de seguridad y posibles congestiones en los alrededores, los organizadores recomiendan llegar con anticipación.

Esto te dará tiempo suficiente para ingresar sin prisa, ubicar tu sección, adquirir bebidas o productos oficiales, y disfrutar de las activaciones previas al show.

Llegar con tiempo es clave para no perderte la apertura visual del show.

Llega en taxi

Para evitar los inconvenientes de parqueo, se recomienda llegar en taxi con tus amigos.

Esto no solo reduce el tiempo de espera al salir del evento, sino que también facilita los controles en las vías de acceso y disminuye el tráfico.

Hidrátate: la noche será larga

Será una noche larga y con mucho movimiento. Por eso, se recomienda hidratarse antes de entrar y consumir líquidos dentro del lugar.

Esto también ayuda a evitar mareos, deshidratación por calor o agotamiento físico durante el espectáculo, que tiene una duración estimada de más de dos horas continuas.

Vístete con flow cómodo, fresco y listo 'pa’ perrear

Se recomienda usar ropa ligera, telas transpirables y zapatos cómodos.

También es ideal llevar bolsos pequeños para facilidad de movimiento y para pasar con rapidez por los puntos de seguridad.

El clima, la cantidad de asistentes y la energía del espectáculo hacen que outfits muy cargados puedan incomodar rápidamente.

Cero subirse en las sillas

No subirse sobre las sillas del estadio. Esto responde tanto a la conservación del recinto como a la seguridad de los asistentes, ya que muchas caídas y heridos en conciertos suelen ocurrir por este tipo de acciones.

Puedes disfrutar con libertad, pero sin poner en riesgo a terceros ni dañar el espacio.

El alcohol es para mayores de 18

Las bebidas alcohólicas solo serán vendidas y consumidas por mayores de edad.

Se requerirá identificación válida en puntos de expendio y controles.