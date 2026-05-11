Los Tigres del Norte traerán un show inédito a la Ciudad Ganadera el 16 de mayo

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La emblemática banda norteña se presentará en la capital dominicana este próximo sábado 16 de mayo en una producción de lujo, basada en la exposición en escena de las raíces culturales de México y su folclor.

La agrupación hará un híbrido con los géneros dominicanos bachata y merengue. Esta será la primera presentación registrada en la República Dominicana de la legendaria banda mexicana.

De la mano del empresario Pedro Zamora, el productor artístico y manager de Anthony Santos, Lenín Ramírez, unidos al presidente de ADN Films, Víctor Minaya, en la coordinación general, prometieron producir un show que muestre la magnitud y fortaleza que representa la unión de estas dos potencias turísticas que simbolizan México y República Dominicana.

Ramírez adelantó que la representación de nuestro género, la bachata, patrimonio cultural de la humanidad, estará representada por el maestro Joe Verás, mientras que el merengue será puesto en escena por el carismático merenguero típico “El Prodigio”.

Toda una comunidad mexicana residente en el país ha respondido con fuerza para estar presente en el espectáculo denominado “Los Tigres del Mundo” este 16 de mayo.

Los boletos ya están a la venta en TODOTIKETS.DO.