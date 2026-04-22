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Un tribunal de Tokio condenó a un hombre a 18 meses de prisión y una multa de 1 millón de yenes —unos 5.300€ al cambio— por publicar spoilers muy detallados de series y películas en una web.

Se trata de Wataru Takeuchi, un hombre de 39 años por violar la Ley de Derechos de Autor.

El caso fue impulsado por compañías como Toho y Kadokawa, responsables de obras como Godzilla Minus One y el anime Overlord.

Takeuchi administraba un sitio web en el que publicaba resúmenes extremadamente detallados de películas y series de anime, incluyendo transcripciones de diálogos completos e imágenes capturadas directamente de las obras.

Según la sentencia, los textos publicados, algunos de más de 3.000 caracteres, hablaban de las películas de principio a fin, incluyendo en ciertos casos capturas de pantalla y diálogos transcritos.

GodzillaFuente externa

Origen y ambición de una secuela con grandes expectativas



El éxito de Godzilla Minus One en 2023, que recaudó 116 millones de dólares en todo el mundo y se convirtió en la primera producción japonesa ganadora del Oscar a mejores efectos visuales, marcó un hito para el monstruo creado por TOHO.

La compañía japonesa decidió reunir nuevamente al equipo responsable del éxito anterior, con Takashi Yamazaki encargado de la dirección, el guion y la supervisión técnica.

La ambición es evidente no solo en el presupuesto, que supera los 15 millones de dólares destinados a la primera entrega, sino también en la elección de rodar para IMAX, convirtiendo a Minus Zero en la primera película japonesa que utiliza este formato.

De acuerdo con lo presentado en CinemaCon, la historia se ubica dos años después de los acontecimientos devastadores de Minus One.

En esta ocasión, el drama humano sigue presente con el regreso de Ryunosuke Kamiki, quien da vida a un expiloto kamikaze marcado por la tragedia, acompañado nuevamente por Minami Hamabe y otros miembros importantes del elenco original.

El escenario se amplía y la destrucción no se limita a Japón: el avance concluye con una imagen emblemática de Godzilla al lado de la Estatua de la Libertad, lo que sugiere una inminente amenaza en Nueva York.

(Con información del portal La Razón e Infobae)