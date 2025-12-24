El Conservatorio Nacional se prepara para Berklee 2026

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Conservatorio Nacional de Música (CNM) es mucho más que una escuela, es un símbolo de excelencia académica y artística de alto nivel, con más de ocho décadas formando a los principales exponentes de la música en la República Dominicana.

Fundado mediante la Ordenanza 59942, el Conservatorio nació de la necesidad de profesionalizar la enseñanza musical y desarrollar la cultura artística dominicana.

Su primer director fue el alemán Edward Fendler, reconocido director de orquesta e investigador, quien sentó las bases de una enseñanza musical rigurosa. Los siguientes directores, todos dominicanos, han sido los profesores Juan Francisco García, Manuel Simó, Manuel Rueda, Manuel Marino Miniño, Licinio Mancebo, Margarita Luna, Frank Hernández, Floralba Del Monte, José Enrique Espín, María Irene Blanco, Darwin Aquino, Jacqueline Huguet, Nadia Nicola y, actualmente, Paola González.

Desde su nacimiento, el CNM ha evolucionado constantemente. A lo largo de los años ha ampliado su oferta académica y actividades, incorporando agrupaciones como la Orquesta Sinfónica “Juan Pablo Duarte” y la Banda de Jazz, ambas integradas por estudiantes.

La formación integral estuvo acompañada de un programa académico especializado en diversas áreas: interpretación y ejecución instrumental, pedagogía musical y composición. Esta educación de alto nivel se organiza en dos grandes departamentos: Música Clásica, que se centra en instrumentos.

Sinfónicos y canto lírico, y Música Popular y Folclórica, que aborda instrumentos y canto popular dominicano.

Una cantera de artistas Reconocidos. Entre sus egresados figuran estrellas de la talla de Manuel Rueda, José Antonio Molina, Manuel Simó, Nathalie Peña Comas, Juan Luis Guerra, Maridalia Hernández, Michael Camilo, Ramón Orlando, entre otros.

Dentro de la alianza internacional para elevar el nivel, una de las iniciativas más destacadas es el acuerdo suscrito entre el Ministerio de Cultura y Berklee College of Music. Este convenio está vigente hasta noviembre de 2026.