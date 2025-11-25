La corona de la discordia: Fátima Bosch denuncia sufrir ataques y amenazas de muerte

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

La nueva Miss Universo, la mexicana Fátima Bosch, está viviendo el lado más oscuro de la corona: ataques de odio, campañas de descrédito y hasta amenazas de muerte, solo días después de convertirse en “la mujer más bella del mundo”.

La propia reina denunció que, tras ganar “la corona de la discordia”, ha sido blanco de una ola de violencia digital. Y lo hizo precisamente en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, recordando que el maltrato no siempre deja moretones visibles.

“La violencia hacia las mujeres no siempre aparece en forma de golpes. A veces aparece en palabras, en odio digital, en burlas, en campañas para destruir nuestra dignidad", expresó Bosch.

Mensajes de odio a Fátima Bosch.

Aseguró que, pese a los ataques, no piensa ceder:

“En los últimos días he recibido insultos, ataques e incluso deseos de muerte por una sola razón: porque gané… Y aunque estos ataques duelen, no me definen”.

Bosch insistió en que su victoria no debería ser motivo de odio, sino una oportunidad para visibilizar cómo la violencia de género también se manifiesta en redes.

“Hoy quiero alzar la voz no como una reina de belleza, sino como una mujer”, afirmó al señalar que millones viven situaciones similares, nacidas del odio, la desinformación y la incapacidad de algunos para ver a una mujer brillar sin sentirse amenazados.