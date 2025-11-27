Cultura inmortaliza merengueros

Publicado por Jorge Ramos Creado: Actualizado:

Como parte de las actividades celebradas ayer con motivo del Día Nacional del Merengue, el ministerio de Cultura exaltó a seis grandes figuras de la música dominicana, intérpretes y creadores de melodías, en un acto realizado en la Galería Ramón Oviedo de la sede ministerial en Santo Domingo.

Durante la ceremonia, encabezada por el ministro de cultura, Roberto Ángel Salcedo, se develaron las fotografías de los artistas del merengue Belkis Concepción, Aníbal Bravo, Kinito Méndez, José Peña Suazo, July Mateo (Rasputín) y Pochy Familia. Este último no pudo estar presente en el acto).

Estas figuras de la música dominicana, a partir de ahora formarán parte de la Galería del Merengue Don Américo Mejía Lama, cuyas fotografías estarán en exhibición permanente en la sala principal del Departamento de Folklore en la Ciudad Colonial.

Con esta incorporación, el Ministerio de Cultura, a través del Viceministerio de Identidad Cultural y Ciudadanía, que dirige el señor Pastor de Moya, busca reconocer las significativas contribuciones de estos artistas al ritmo que constituye un pilar de la identidad nacional.

El 26 de noviembre fue instituido en 2005 para esta celebración, mediante el Decreto 8619-05, porque en ese fecha apareció por primera vez la palabra “merengue” en diario El Oasis (1854), que circulaba en Santo Domingo.

PALABRAS DEL MINISTRO DE CULTURA

Tras valorar la trayectoria de cada uno de los homenajeados, el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, dijo que, como exhortación final, la institución que dirige, siempre está dispuesta a colaborar con la difusión, con la proyección y un relanzamiento del merengue, “que sabemos es necesario para su renovación”.

El funcionario agregó: “La música debe tener una nueva fidelidad, que genere conexiones con las nuevas generaciones. Sé que eso es un pendiente y debemos todos trabajar, desde el sector público y privado, los artistas, en fin la sociedad en su conjunto, para mantener vivo este gran Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad que constituye el merengue”.

LOS INMORTALIZADOS

Belkis Concepción: reconocida como “La Pionera”, por crear la primera orquesta compuesta exclusivamente por mujeres, tuvo a su cargo las palabras en representación de los exaltados: “Gracias al Ministerio de Cultura por honrar nuestra labor y nuestra pasión. Nos sentimos altamente agradecidos. En nombre de mis demás compañeros reconocidos en este día tan importante para nosotros, ¡Que viva el merengue!

Aníbal Bravo: conocido como “El Comandante”. arreglista, compositor y productor con más de 40 producciones y 8 discos de oro. Su agrupación fue la orquesta de planta del Madison Square Garden de New York por 10 años.

Kinito Méndez: apodado “El hombre merengue”. Su profunda conexión con las raíces musicales dominicanas le ha permitido captar y cautivar al público.

Pochy Familia: músico, arreglista, compositor y director de orquesta de fama internacional.

José Virgilio Peña Suazo: músico, compositor, arreglista y director de su propia orquesta, también de renombre internacional.

July Mateo (Rasputín): popular trompetista, cantante, arreglista y director de orquesta, recordado por modernizar el merengue y fusionarlo con otros ritmos, siendo un referente del género musical.

Rasputín falleció el 4 de noviembre de 2018.