Del “Dai Dai” al "Waka Waka": Los himnos oficiales del Mundial FIFA, ¿Cuál es tu favorito?

Publicado por Gabriel Alberto Hernández Tiburcio Creado: Actualizado:

Cada Copa Mundial de la FIFA no es solo una exhibición de goles espectaculares y actuaciones sobresalientes; es un festín auditivo repleto de himnos icónicos que capturan el espíritu del evento más importante del fútbol.

Tras el lanzamiento oficial del tema oficial de la Copa Mundial 2026 “Dai Dai”, interpretado por la cantante colombiana Shakira, los fanáticos se sienten emocionados por la llegada del evento futbolístico más importante del mundo.

Echemos un vistazo a los himnos de mundiales más recordados y queridos de los últimos años.

"Waka Waka" - Shakira (Sudáfrica 2010)

La elección de Shakira para el Mundial de 2026 no fue ninguna casualidad. Dieciséis años atrás, Shakira sacudió al mundo con el tema musical "Waka Waka" (This Time For Africa) para el Mundial de Sudáfrica 2010.

Instantáneamente, se convirtió en el hit musical más famoso de aquel año y uno de los más escuchados de lo que va de siglo.

"Waka Waka" subió el listón drásticamente y, desde entonces, millones alrededor del mundo esperan una canción que tenga un éxito similar.

“La Copa de la Vida" - Ricky Martin (Francia 1998)

“¡Aquí vamos! ¡Ale, ale, ale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ale, ale, ale! ¡Esta noche vamos a celebrar la copa de la vida!”

Esas letras del estribillo de “La Copa de la Vida” de Ricky Martin, el himno oficial del Mundial de Francia 1998, lo dicen prácticamente todo.

Un himno universal para cantar, bailar, e incluso brindar, mientras se disfruta del espectáculo de la Copa del Mundo. Rápidamente se convirtió en un fenómeno mundial y sigue siendo una de las canciones más queridas de la FIFA.

"We Are One (Ole Ola)" - Pitbull ft. Jennifer López & Claudia Leitte (Brasil 2014)

Esta canción llevó la energía vibrante de Brasil al Mundial de 2014. Con ritmos latinos y actuaciones de Pitbull, Jennifer López y Claudia Leitte, iluminó los estadios de todo el país anfitrión.

Tras el éxito mundial que tuvo "Waka Waka" el Mundial anterior, muchos celebraron que la siguiente canción mundialista mantuviera un ritmo enérgico, fiestero y divertido para un verano en Brasil.

“Mundial 82” - Placido Domingo (España 1982)

El cantante de ópera español y ganador de 14 premios Grammy, Plácido Domingo, tuvo el honor de grabar el himno oficial del Mundial de 1982 en España, y en lugar de atenuar su renombrado tenor lírico-spinto para un público más amplio, se entregó por completo a su interpretación.

El potente coro de Domingo, que entonaba "El Mundial" con toda la fuerza operística, le dio a la canción un aire grandioso y festivo que trascendía el idioma.

"Un’estate Italiana" - Edoardo Bennato y Gianna Nannini (Italia 1990)

Italia nos regaló una de las canciones de fútbol más emblemáticas de la historia con “Un’estate Italiana (To Be Number One)”, interpretada en italiano por Edoardo Bennato y Gianna Nannini, y en inglés por el Proyecto Giorgio Moroder.

Conocida por su profundidad emocional, este himno captura a la perfección la pasión por el fútbol.