Disfruta el show de stand-up de Andrés Parra, ¡te hará reír y pensar!

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El reconocido actor colombiano Andrés Parra se presentará en República Dominicana con su aclamado show de stand-up comedy “Venga que, si es pa’ eso”, como parte de su gran gira de despedida.

La cita será el próximo 17 de abril en el Auditorio del Pabellón de la Fama, bajo la producción de Covi Entertainment y Alegría, donde el público podrá disfrutar de una propuesta cargada de humor, honestidad y reflexión.

En este espectáculo, Parra comparte anécdotas hilarantes de su vida, reflexiones cómicas sobre la sociedad y observaciones agudas sobre la cotidianidad, conectando con la audiencia desde la risa, pero también desde la introspección.

“Venga que si es pa’ eso” marca un nuevo capítulo en la carrera del artista, quien demuestra su versatilidad al conquistar el mundo del stand-up comedy con la misma destreza que lo ha caracterizado en sus memorables interpretaciones dramáticas.

Andrés Parra es un destacado actor de cine, teatro y televisión, ampliamente reconocido por su papel protagónico en la serie Escobar, El Patrón del Mal, donde interpretó al narcotraficante Pablo Escobar, consolidándose como una de las figuras más destacadas de la actuación en América Latina.

Las boletas para el show están a la venta en www.TicketMax.com.do