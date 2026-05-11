Doggy RD presenta “La Noche”, su nueva colaboración junto a El Fother

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El artista urbano Doggy RD, nombre real Deily Alberto, continúa consolidando su carrera dentro del dembow dominicano con el lanzamiento de su más reciente colaboración titulada “La Noche”, junto al reconocido exponente El Fother.

Nacido en el sector Los Guandules y actualmente residiendo en Sabana Perdida, Doggy RD ha construido su trayectoria desde la esencia del barrio, iniciando en la música a través de la improvisación en su etapa escolar, donde comenzó a desarrollar su estilo en encuentros y “juntes” comunitarios.

Esa base callejera ha sido clave en la autenticidad que hoy define su propuesta musical. A lo largo de su carrera, el artista ha logrado conectar con el público mediante colaboraciones importantes dentro del género. Entre ellas destaca “Blanco Puro”, junto a Yomel el Meloso, tema que marcó un paso significativo en su crecimiento artístico. Posteriormente, reforzó su presencia con una segunda colaboración titulada “Deja el Bulto”, consolidando su nombre dentro de la escena urbana.

Además de estos logros, Doggy RD cuenta con un catálogo de temas que reflejan su versatilidad y enfoque dentro del dembow, incluyendo títulos como “K Culazo”, “Ese Cuerpo”, “Amiguito” y “Te la Saco”.

Con “La Noche”, Doggy RD apuesta a seguir expandiendo su alcance, llevando su sonido a nuevos públicos y reafirmando su compromiso con la evolución constante dentro del movimiento urbano dominicano.