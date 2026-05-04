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Riesgos en la estética

Dolor insoportable llevó a Mia Cepeda a una operación reconstructiva


La operación, según explicó, buscaba corregir complicaciones derivadas de procedimientos estéticos previos.

Dolor insoportable llevó a Mia Cepeda a una operación reconstructiva

Dolor insoportable llevó a Mia Cepeda a una operación reconstructiva

Lency Alcántara
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Lency Alcántara

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La comunicadora Mia Cepeda reveló este lunes que fue sometida a una cirugía de más de 12 horas para retirar polímeros de su rostro y unos hilos que supuestamente eran de oro, pero que resultaron ser de nylon, lo que le provocaba un dolor insoportable.

A través de sus redes sociales, Cepeda compartió detalles de la intervención y pidió respeto ante su proceso de recuperación: “Favor no burlarse, esto es serio”, escribió junto a una publicación que rápidamente generó miles de reacciones.

La operación, según explicó, buscaba corregir complicaciones derivadas de procedimientos estéticos previos. “El dolor era insoportable”, expresó la comunicadora, quien agradeció el apoyo de sus seguidores y amigos.

Sobre el autor
Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

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