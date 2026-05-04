Dolor insoportable llevó a Mia Cepeda a una operación reconstructiva

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La comunicadora Mia Cepeda reveló este lunes que fue sometida a una cirugía de más de 12 horas para retirar polímeros de su rostro y unos hilos que supuestamente eran de oro, pero que resultaron ser de nylon, lo que le provocaba un dolor insoportable.

A través de sus redes sociales, Cepeda compartió detalles de la intervención y pidió respeto ante su proceso de recuperación: “Favor no burlarse, esto es serio”, escribió junto a una publicación que rápidamente generó miles de reacciones.

La operación, según explicó, buscaba corregir complicaciones derivadas de procedimientos estéticos previos. “El dolor era insoportable”, expresó la comunicadora, quien agradeció el apoyo de sus seguidores y amigos.