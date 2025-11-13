Dominicana vibra en los Latin Grammys

Publicado por Alexandra Santana Creado: Actualizado:

Todo está listo para que esta noche la Academia Latina de la Grabación honre la excelencia de la industria musical, con la ceremonia de los Latin Grammys, donde un puñado de artistas dominicanos resaltan entre las 60 categorías de nominados, y varios de ellos tienen grandes posibilidades de ganar en esta 26ª edición, a celebrarse en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

El cantautor Vicente García encabeza la representación dominicana en tres importantes categorías: “Álbum del Año”, “Mejor Álbum Tropical Contemporáneo” (“Puñito de Yocahú”), y Mejor Canción de Cantautor por “Quisqueya”.

Como tiene que ser, nuestra esencia musical entre las favoritas del público, con “Mejor Álbum Merengue/Bachata, donde Alex Bueno, “El más Completo”; Eddy Herrera, “Jugador Novato” y Milly Quezada - Live Vol. 1 Desde El Teatro Nacional De República Dominicana, tienen la pelota en la cancha.

Asimismo, José Alberto “El Canario”, “Gran Columpio”, y Los Hermanos Rosario con “Infinito Positivo” compiten en “Mejor Álbum de Salsa”, contra Rubén Blades, Gilberto Santa Rosa y otros.

Entre las nuevas promesas, Techy Fatule no se queda atrás, le ofrece su “Cariñito” a la “Mejor Canción Tropical”.

Otra cantautora dominicana que celebra por todo lo alto y, aún no asimila que hoy es la gran noche, es Covi Quintana, nominada por el tema “Te Quiero” a “Mejor Canción Pop”.

“Siempre lo he dicho, no se hacer otra cosa mejor que escribir canciones y esta distinción me lo vuelve a confirmar”, manifestó emocionada la intérprete de canciones como “Soy Dominicana” y “Café de las Ocho”, quien escribió “Te quiero” junto a la cantante Nicole Zignago, mientras comían y hablaban de cosas honestas y triviales.

La urbana Tokischa también resalta en “Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana” con “De Maravisha”, junto a la argentina Nathy Peluso.

Reconocimiento

Previo a la ceremonia, la dominicana Amarilys Germán, mánager del ícono de la música Juan Luis Guerra, fue reconocida en el programa “Leading Ladies of Entertainment” 2025, por su destacada labor.