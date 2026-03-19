Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad Alegría

Se impone

“Eeoh, en el área”: Shadow Blow se lleva dos Soberano y prende la gala

Al recibir el galardón, reaccionó con espontaneidad:
“Ahora yo ni sé por qué fue que me lo gané, ¿me lo gané como urbano, como colaboración?”, expresó entre risas.

Shadow Blow

Shadow Blow

Merilenny Mueses
Publicado por
Merilenny Mueses

Creado:

Actualizado:

Con su característico “Eeoh, en el área”, Shadow Blow se impuso en los Premios Soberano y se llevó dos estatuillas en la categoría Artista y/o Agrupación Urbana.

Al recibir el galardón, reaccionó con espontaneidad:

“Ahora yo ni sé por qué fue que me lo gané, ¿me lo gané como urbano, como colaboración?”, expresó entre risas.

En la categoría también competían Don Miguelo, Yailin La Más Viral, La Perversa y La Insuperable.

Sobre el autor
Merilenny Mueses

Merilenny Mueses

Licenciada en ComunicaciónSocial, graduada Magna Cum Laude. Apasionada por contar historias que inspiran y conectan. Creo en el poder de las palabras para transformar realidades y enlos atardeceres como recordatorio de que la belleza de lo simple es majestuosa.

tracking