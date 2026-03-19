“Eeoh, en el área”: Shadow Blow se lleva dos Soberano y prende la gala

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Con su característico “Eeoh, en el área”, Shadow Blow se impuso en los Premios Soberano y se llevó dos estatuillas en la categoría Artista y/o Agrupación Urbana.

Al recibir el galardón, reaccionó con espontaneidad:

“Ahora yo ni sé por qué fue que me lo gané, ¿me lo gané como urbano, como colaboración?”, expresó entre risas.

En la categoría también competían Don Miguelo, Yailin La Más Viral, La Perversa y La Insuperable.