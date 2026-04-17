Emotivo adiós a Carlos Batista, junto a sus seres queridos

Publicado por Rosmery Martínez Creado: Actualizado:

El comunicador y periodista Carlos Batista Matos, fallecido el lunes a los 73 años de edad, recibió un emotivo homenaje encabezado por sus hijos, ayer en el Bulevar de las Estrellas, antes de su sepultura.

En compañía de otros familiares, amigos, colegas y medios de comunicación, “El hombre más caro”, recibió su último adiós, en este lugar tan emblemático especial, ya que llevaba su sello como fundador.

Y para elevar el homenaje donde no faltaron las palabras resaltando la persona que fue este querido profesional, sus familiares llevaron algunas de las elegantes corbatas que formaron parte de su marca personal, que luego fueron colocadas sobre el ataúd, tras su sepultura en el cementerio Puerta del Cielo.

“Mi papá fue mi persona, mi corazón. Él sabe que yo lo adoré, que lo amo mucho y sé que algún día nos volveremos a encontrar”, dijo entre lágrimas una de sus hijas.

El conductor del programa “Con los famosos”, nació el 30 de diciembre de 1952 en Vicente Noble, provincia Barahona, forjó una gran carrera donde construyó su experiencia en trabajos como editor de la revista La Tarde Alegre y de la sección de espectáculos del vespertino Última Hora.

Dentro de sus logros, resaltan su capacidad de descubrir e impulsar talentos que, con su apoyo y guía se convirtieron en grandes comunicadoras que hoy en día le han manifestado su agradecimiento.

Creador la Fundación Bulevar de las Estrellas, Inc., institución cuyo objetivo es reconocer a destacadas figuras del arte y la cultura dominicana. Como autor, dejó un legado bibliográfico centrado en el estudio del merengue y otras expresiones de la música popular.