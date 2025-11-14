Este fue el emotivo discurso de Karol G en los Latin Grammy 2025

Publicado por INFOBAE Creado: Actualizado:

Karol G obtuvo en la noche del jueves 13 de noviembre de 2025 un nuevo Latin Grammy a Mejor Canción del Año gracias a su exitoso tema Si antes te hubiera conocido, durante la ceremonia celebrada en Las Vegas, Estados Unidos.

Este reconocimiento consolida la posición de la cantante nacida en Medellín como una de las figuras más relevantes de la música latina, en una edición que reunió a varios de los principales exponentes de la industria y a múltiples temas destacados.

Frente al público, Karol G recibió el premio y brindó un discurso donde reflexionó acerca de su carrera y el significado del éxito en medio de la presión mediática.

“Bueno, primero, o sea, ¿qué es esta categoría? Estaba llena de gente impresionante, de canciones impresionantes y esto, pues, es un pedacito de todos para todos, porque todas las canciones que estaban ahí en serio se lo merecían”, expresó la artista.

La intérprete de temas como Tropicoqueta, Latina Foreva y Papasito, relató que tuvo un año marcado por “cosas muy bonitas”, pero que ese reconocimiento vino acompañado de épocas de confusión y dudas acerca de su dirección artística.

Durante su intervención, compartió: “Empecé a sentirme que todo lo que estaba haciendo estaba dejando de estar bien y que estaba perdiendo mi magia, que estaba perdiendo el encanto. Eso me pasó este año durante una etapa rara en mi vida”.

La Bichota también aprovechó el momento arriba del escenario, donde también brilló por su interpretación de Coleccionando heridas junto a Marco Antonio Solís para dirigirse a quienes atraviesan inseguridades en su vida profesional o personal:

“Lo que quedó de todo eso para mí fue volver a la raíz y volver a la intención y volver al propósito de que yo estoy haciendo lo que hago porque lo amo, porque me gusta y porque nací para esto”.

Insistió en que su mensaje va dirigido no solo a ella, sino a quienes se sienten incapaces de avanzar: “Hay un montón de personas en la casa pensando que no son buenas o que no son suficientemente profesionales para hacer lo que quieren. Olvídense del mundo, olvídense del ruido y cuando uno se olvida de la calificación del otro, lo único que queda es el amor y la pasión”.

El sencillo por el que recibió un nuevo gramófono para su colección, fue lanzado en junio de 2024 y adoptó el género del merengue. Según cifras compartidas por la organización, se posicionó rápidamente como la canción del verano, tal y como lo había descrito la colombiana en sus redes sociales el día de su lanzamiento.

Un año después, estrenó el álbum Tropicoqueta, que recorre diversos géneros y rinde tributo a las raíces musicales de la región. En este trabajo se incluyen influencias de bachata, mambo y mariachi, ampliando la paleta estilística de la artista e inaugurando un nuevo capítulo en su discografía.

Mientras agradecía por el reconocimiento que tenía en sus manos, la paisa pidió que no se interrumpiera su intervención para transmitir un mensaje que había preparado “con toda su alma y con todo su corazón”.

La cantante antioqueña finalizó motivando a quienes la escuchaban a vivir con intensidad y autenticidad: “Así que a vivir la vida bien chimba que es solo una”, en medio de una fuerte ovación y de aplausos de sus colegas.

En redes sociales, el discurso de Karol G provocó una ola de comentarios, pues siempre se ha destacado por enviar este tipo de comentarios sobre el éxito que puede llegar de manera espontánea, así como motivar a quienes todavía no creen en sus habilidades para lanzarse al ruedo.