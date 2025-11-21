Escenario se prepara para desfile de reinas en coronación

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

En la IMPACT Arena de Pak Kret, todo está listo para recibir a las más de 100 candidatas que compiten por la corona en la 74.ª edición de Miss Universo. El escenario, diseñado con una profundidad escénica sin precedentes y una estructura envolvente, se ha convertido en uno de los elementos más comentados del certamen, por su capacidad para resaltar la elegancia, diversidad y presencia de las participantes.

La producción, a cargo del tailandés Nawat Itsaragrisil, ha apostado por un despliegue visual que combina luces inteligentes, pantallas LED de alta definición y plataformas móviles que permitirán transiciones dinámicas durante los desfiles y presentaciones individuales. Las imágenes filtradas en redes sociales muestran una pasarela central que se extiende hacia el público, rodeada de estructuras verticales que simulan pétalos de loto, símbolo de belleza y espiritualidad en la cultura tailandesa.

Durante los ensayos previos a la competencia preliminar, varias delegadas expresaron su asombro ante el montaje, calificándolo como “el escenario más espectacular en la historia del certamen”. La ambientación busca reflejar la riqueza cultural de Tailandia, país anfitrión, y al mismo tiempo proyectar una estética futurista que conecta con el lema de este año: Belleza con propósito global.

La gala final, programada para este jueves 20 de noviembre (viernes 21 en horario local), incluirá presentaciones musicales en vivo, desfiles en traje de gala y traje de baño.