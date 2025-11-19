Escuela de Locución Otto Rivera reconoce a 60 egresados

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Escuela Nacional de Locución Profesor Otto Rivera celebró sus Bodas de Diamante con una emotiva cena de gala en el Hotel Intercontinental, conmemorando 60 años de formación, voz y legado cultural en la República Dominicana.

En el acto encabezado por Marisol Pérez viuda Rivera y Carlos Cepeda Suriel, principales ejecutivos de la institución fundada en 1965 fueron reconocidos 60 locutores egresados que se han destacado en el ejercicio de la comunicación en diferentes áreas.

La actividad contó con la presencia de Román Jáquez Liranzo, director de la Junta Central Electoral, Jochy Santos, Fernando Casado, Joseph Cáceres, Rafael del Castillo, Hony Estrella, Charlie Mariotti y Omar Liriano, entre muchos otros comunicadores y egresados que forman parte de la historia viva de la locución nacional.

La velada inició con una proyección audiovisual titulada “60 años de historia y voz”, que rindió homenaje al fundador de la institución, el profesor Otto Rivera, y a la pionera de la locución dominicana, María Cristina Camilo, ambos recordados entre aplausos y profunda emoción.

El segmento musical estuvo a cargo del maestro Niní Cáffaro, quien interpretó clásicos dominicanos como “Mi debilidad”, “Una primavera para el mundo” y “Por amor”, en un tributo cargado de identidad y sentimiento.

Durante la ceremonia, se entregaron 60 pergaminos a egresados y personalidades destacadas del mundo de la comunicación. En la categoría de reconocimientos especiales fueron honrados Nobel Alfonso, Fernando Casado y Jochy Santos, por sus aportes a la cultura, la comunicación y a la formación profesional en la República Dominicana.

Uno de los momentos más conmovedores de la noche fue la entrega sorpresa de un reconocimiento al maestro Carlos Cepeda Suriel, director de la escuela, por su trayectoria, liderazgo y dedicación en la preservación del legado fundacional.

La intervención estuvo a cargo de Arianna Marisol Rivera Pérez, coordinadora del evento e hija del fundador de la entidad, Otto Rivera.

La actividad concluyó con una presentación artística, a cargo de Roberto del Castillo, quien ofreció un repertorio de boleros emblemáticos, mientras se proyectaban imágenes de egresados y docentes distinguidos que han marcado las seis décadas de historia de la Escuela Nacional de Locución Profesor Otto Rivera.

La institución educativa, creada el 1ero de Noviembre de 1965, es uno de los centros de mayor prestigio en la enseñanza de la locución en República Dominicana.