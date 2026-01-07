Exalta a Víctor Roque y La Gran Manzana en PR

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El merengue vivió una noche memorable el pasado fin de semana en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, donde el dominicano Víctor Roque, líder del legendario grupo La Gran Manzana, tuvo una destacada participación como invitado especial en el concierto de Elvis Crespo, celebrado bajo el concepto de “El Colmadito de Elvis Crespo”.

Con su habitual energía y carisma sobre el escenario, Roque logró una rápida conexión con el público, que lo recibió con entusiasmo y ovaciones.

Un aspecto especialmente valorado de la velada fue la iniciativa de Elvis Crespo de exaltar agrupaciones emblemáticas como La Gran Manzana y ese concepto musical nacido en Nueva York, que marcó una etapa importante del merengue con un sonido urbano, fresco y multicultural. Durante las casi tres horas de show, el público permaneció de pie, bailando sin descanso en una celebración continua del merengue.

Además de Víctor Roque, el espectáculo contó con otros invitados especiales, manteniendo un ambiente festivo y diverso.

Con todas las entradas vendidas, la presentación de Elvis Crespo se consolidó como un éxito rotundo, reafirmando la fuerza del merengue.