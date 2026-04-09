La experiencia K-Pop familiar más emocionante del año llega a Santo Domingo: conoce fecha, lugar y hora

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La fiebre del K-Pop continúa conquistando corazones en el país, y este domingo 12 de abril el público dominicano tendrá la oportunidad de vivir una experiencia única llena de música, baile, luces y emoción con Las Guardianas del K-Pop “Un mágico concierto”, un espectáculo familiar diseñado para fanáticos de todas las edades, que llega a Santo Domingo como parte de una gira internacional que ha sido aplaudida y ovacionada por más de 50,000 espectadores en 20 ciudades de distintos países, consolidándose como uno de los shows tributo familiares más exitosos y convocantes.

El evento se presentará el domingo 12 de abril con varias funciones, en el escenario de Hard Rock Cafe Santo Domingo en Blue Mall, transformando el emblemático espacio en un vibrante universo de energía coreana, coreografías impactantes y una producción visual envolvente.

Más que un concierto, Las Guardianas del K-Pop es una experiencia interactiva que combina entretenimiento, cultura pop y un ambiente ideal para disfrutar en familia. El espectáculo ha sido concebido para que niños, jóvenes y padres compartan juntos la emoción del fenómeno musical global que ha revolucionado la industria del entretenimiento.

Experiencia K-Pop familiarFuente externa

Un espectáculo cuidado en cada detalle, que transmite valores como la amistad, la confianza en uno mismo y el trabajo en equipo, demostrando que el verdadero poder surge cuando cantamos y creemos juntos, todo acompañado de coreografías de alto nivel, canciones que hacen vibrar al público y una puesta en escena de estándar internacional, con pantallas LED, efectos de luces y efectos especiales.

Con una capacidad limitada a 654 personas por función, el evento promete cercanía, intensidad y una conexión directa entre el público y el espectáculo.