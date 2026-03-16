La Fábrica Radio debuta este martes 17 de marzo con grandes expectativas

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El programa de radio “La Fábrica” llega al aire a través de Estrella 90 este martes 17 de marzo, en horario de 12:00 a 2:00 de la tarde, bajo la conducción de Cheddy García, Hony Estrella, José Matos, Wandaly Soriano, Sariné Feliz, Candy Flow y Enger Luna bajo la producción ejecutiva de Caribbean Media World.

Para este proyecto, Grupo Medrano construyo una nueva cabina vanguardista, amplia y equipada con tecnología de última generación, acorde con las tendencias de la radio actual y con proyección para su difusión en plataformas digitales.

LA FABRICA RADIO más que un programa de radio es una nueva apuesta, fresca, pero a la vez experimentada. Será un espacio donde la actualidad tendrá voz, la farándula tendrá análisis, el oyente tendrá participación, las redes tendrán debate… y el humor será el condimento perfecto.

El elenco del show le llevara al público oyente el pulso real de lo que sucede en cada escenario, barrio, con un equipo de colaboradores y productores comprometidos.

El elenco no viene a improvisar, sino a marcar una pauta, voces con criterio, personalidades con carácter y una producción que sabe que el entretenimiento también se construye con estrategia., la audiencia podrá escuchar una radio 100% tradicional, enfocada en el valor de un buen contenido, pero sin darle la espalda a las nuevas tendencias digitales, creando una sinergia entre diferentes generaciones y estilos.

Sobre Caribbean Media World



Más allá de la pantalla grande, nace Caribbean Media World, la división de expansión estratégica de Caribbean Cinemas.

Con una visión integral del entretenimiento, hemos creado una plataforma dinámica diseñada para conectar, producir y amplificar.

Nuestra misión se sustenta en tres pilares fundamentales: gestión y desarrollo de talento, producción de contenido multiformato y experiencias en vivo inolvidables

Caribbean Media World es el puente natural que permite a nuestra esencia cinematográfica crecer y diversificarse.

Es nuestra apuesta por un ecosistema de entretenimiento completo, donde cada historia encuentra su medio ideal y cada audiencia, su experiencia perfecta.

Sobre Grupo Medrano



Con más de 55 años de trayectoria, Grupo Medrano se ha consolidado como uno de los conglomerados de radiodifusión más influyentes de la República Dominicana. A lo largo de más de cinco décadas ha sido protagonista del crecimiento, modernización y cercanía de la radio con las audiencias dominicanas, impulsando talento, contenidos de calidad y propuestas innovadoras que mantienen vigente a la radio como un medio cercano, creíble y profundamente conectado con la sociedad.