Famosos que cambiaron su estilo de vida tras recibir el llamado de Dios

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En los últimos años, varias celebridades de la música y figuras del arte han sorprendido a sus seguidores al transformar radicalmente su estilo de vida luego de acercarse a la fe y declarar públicamente que recibieron “el llamado de Dios”.

Algunos dejaron atrás los excesos, otros cambiaron el contenido de sus canciones y varios incluso abandonaron temporalmente los escenarios para enfocarse en su vida espiritual.

Uno de los casos más comentados recientemente es de Ross María quien hace 8 meses ha hecho un cambio tras seguir a Cristo.

También la influencer Pamela Sandoval, conocida como Shuupamela, se ha visto en los últimos meses compartiendo imágenes de su transformación de contenido y nuevo look en las redes sociales tras convertirse a Cristo.

Shuupamela

“Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree; al judío primeramente, y también al griego. ROMANOS 1:16”, posteó junto a un video donde habla de un versículo bíblico.

Así mismo, el artista Daddy Yankee anunció en 2023 que pondría fin a su carrera musical para dedicar su vida a Cristo.

Durante su concierto de despedida expresó que, pese al éxito, la fama y el dinero, sentía un vacío personal que solo pudo llenar con su fe.

Otro artista urbano que experimentó una transformación espiritual fue Farruko.

La lista también incluye a Héctor El Father, quien abandonó la música urbana en el punto más alto de su carrera para convertirse en pastor evangélico.

En el ámbito internacional, Justin Bieber también ha hablado abiertamente sobre cómo la fe lo ayudó a enfrentar problemas emocionales, ansiedad y momentos difíciles de su carrera.

Efraín David Fines Nevares, conocido por su nombre artístico Tito “El Bambino” ha hecho un hito al orar, alabar y predicar la palabra de Dios en redes sociales.

Durante una transmisión en vivo, el cantante no pudo contener las lágrimas cuando se encontraba hablando temas relacionados a la fe.

También, el cantautor y productor dominicano Juan Luis Guerra comenzó a predicar el cristianismo y a cantar música cristiana en el año 2000.

Sin embargo, fue en 1994 cuando decidió cambiarse a dicha religión luego de una conferencia de prensa en donde algunas personas predicaron la palabra. Ahí sintió que Dios entró a su corazón.

Juan Luis Guerra

La cantante mexicana, cuyo nombre de nacimiento es Yuridia Valenzuela Canseco, pero es conocida a nivel internacional como Yuri, atravesó duro momentos en su vida.

Como ella misma cuenta, tuvo una etapa en donde disfrutaba de los placeres carnales y del mundo que le causó consecuencias graves a su salud.

Tras intentar quitarse y padecer de depresión a mediados de los 90, la artista aseguró que escuchó el llamado de Dios y comenzó su conversión.

Se cambió al cristianismo y se retiró de los escenarios para cantar en iglesias hasta el 2002.

Otros famosos más también como:

Almighty

Ricardo Montaner

Vico C

(Con información de Infobae)