Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad Alegría

De cenas íntimas a fiestas épicas:

Así celebraron los famosos su Acción de Gracias

Famosos celebran Acción de Gracias

Famosos celebran Acción de GraciasFuente externa

Hoy .
Publicado por
Hoy

Creado:

Actualizado:

El Día de Acción de Gracias volvió a convertirse en una de las celebraciones más esperadas del año.

Y, como era de esperarse, los famosos compartieron en redes sociales cómo vivieron esta tradición tan especial.

Entre cenas familiares, lujo y mensajes llenos de gratitud, los famosos mostraron sus mejores momentos.

Demi Lovato

Demi Lovato

Demi Lovato

La cantante mostró un plato rebosante de comida a través de sus historias de Instagram.

Además, se reunió con parte de su familia para vivir un momento inolvidable. 

Katy Perry

Katy Perry

Katy PerryFuente externa

La artista festejó este día usando un sombrero típico de la temporada con un bufet exquisito de la época de Acción de Gracias.

Selena Gomez y Benny Blanco

Cena de Selena Gómez

Cena de Selena GómezFuente externa

“Muy agradecida por todos ustedes hoy. Feliz Día de Acción de Gracias”, escribió Selena Gomez en Instagram.

La feliz pareja contrajo matrimonio hace dos meses. 

Sobre el autor
Hoy .

Hoy

tracking