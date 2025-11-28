De cenas íntimas a fiestas épicas:
Así celebraron los famosos su Acción de Gracias
El Día de Acción de Gracias volvió a convertirse en una de las celebraciones más esperadas del año.
Y, como era de esperarse, los famosos compartieron en redes sociales cómo vivieron esta tradición tan especial.
Entre cenas familiares, lujo y mensajes llenos de gratitud, los famosos mostraron sus mejores momentos.
Demi Lovato
La cantante mostró un plato rebosante de comida a través de sus historias de Instagram.
Además, se reunió con parte de su familia para vivir un momento inolvidable.
Katy Perry
La artista festejó este día usando un sombrero típico de la temporada con un bufet exquisito de la época de Acción de Gracias.
Selena Gomez y Benny Blanco
“Muy agradecida por todos ustedes hoy. Feliz Día de Acción de Gracias”, escribió Selena Gomez en Instagram.
La feliz pareja contrajo matrimonio hace dos meses.