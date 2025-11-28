Así celebraron los famosos su Acción de Gracias

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Día de Acción de Gracias volvió a convertirse en una de las celebraciones más esperadas del año.

Y, como era de esperarse, los famosos compartieron en redes sociales cómo vivieron esta tradición tan especial.

Entre cenas familiares, lujo y mensajes llenos de gratitud, los famosos mostraron sus mejores momentos.

Demi Lovato

Demi Lovato

La cantante mostró un plato rebosante de comida a través de sus historias de Instagram.

Además, se reunió con parte de su familia para vivir un momento inolvidable.

Katy Perry



Katy PerryFuente externa

La artista festejó este día usando un sombrero típico de la temporada con un bufet exquisito de la época de Acción de Gracias.

Selena Gomez y Benny Blanco



Cena de Selena GómezFuente externa

“Muy agradecida por todos ustedes hoy. Feliz Día de Acción de Gracias”, escribió Selena Gomez en Instagram.

La feliz pareja contrajo matrimonio hace dos meses.