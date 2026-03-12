Más famosos se suman a Premios Soberano 2026

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Quién no ha cantado “Suavemente” a todo pulmón?

El cantante Elvis Crespo dice presente a los Premios Soberano 2026, que se realizará este miércoles 18 de marzo 2026, en el Teatro Nacional a las 7:00 P.M.

Crespo llevará su carisma, su ritmo y sus éxitos a la gran fiesta del arte dominicano.

Otra de las figuras confirmadas es la talentosa Martha Heredia.

Mientras, que Jomari Goyso se suma al elenco de presentadores.

Se recuerda que Goyco es estilista, presentador y una de las voces más influyentes de la moda y el entretenimiento hispano.