La farándula cierra año entre pañales y milagros

Publicado por Alexandra Santana Creado: Actualizado:

El 2025 ha sido un año de crecimiento indiscutible en la industria del entretenimiento dominicano y su expansión no solo se reflejó en los escenarios, producciones y proyección internacional, también se evidenció en lo más íntimo de sus protagonistas: la familia.

Diciembre

No solo ha sido un mes para tocar muchas fiestas de merengue típico, representa un cierre de “año bendito” para El Prodigio, por la llegada de su último hijo Enmanuel.

A mediados de mes, la comunicadora e influencer Jenn Quezada, quien reside en los Estados Unidos, logró llevarse a su casa a su hija Naylah Victoria, tras ser hospitalizada durante un mes y cuatro días. Calificó como difícil el proceso de “la concepción hasta el nacimiento” de su bebé.

Noviembre

La cantante y ex Miss Universo dominicana Amelia Vega y el jugador de la NBA Al Horford le abrieron los brazos y las puertas de su casa a su sexta retoño, una niña llamada Vail, que conjuntamente con Ean, Alía, Ava, Nova, Mila, forman parte de un amplio ecosistema de hijos.

En el mes once también se produjo el último alumbramiento de la rapera de origen dominicano Cardi B, quien junto a su novio Stefon Diggs, recibieron al nuevo integrante de su familia, un hermanito para Kulture Kiari Cephus (7), Wave Set Cephus (4) y Blossom (1), procreados los últimos tres con Offset.

Asimismo, la urbana Natti Natasha le dio la bienvenida a su segunda hija Dominique Isabelle.

Octubre

La cantante Martha Heredia debutó como madre y tras un complicado proceso de salud con su bebé logró por fin llevárselo a casa.

También, el intérprete de “Par de velitas”, Mark B, cargó por primera vez a su segundo hijo, Dimark Burdier.

Agosto

El actor de telenovelas y diplomático, Carlos de la Mota, y la comunicadora Laura Pérez Rojas, sumaron un nuevo miembro a su familia con la llegada de Montserrat. Su primera hija tiene tres años.

Julio

Después de muchas oraciones, La Materialista logró convertirse en mamá por primera vez.