Fátima Bosch brilla en desfile a favor del autismo en República Dominicana

En el marco de su visita oficial a la República Dominicana, Miss Universo 2025, Fátima Bosch, protagonizó un emotivo desfile a favor de la concienciación sobre el autismo, junto a la reconocida diseñadora dominicana Giannina Azar, en un evento que fusionó moda, inclusión y compromiso social.

El desfile se llevó a cabo en el lujoso hotel Kimpton Las Mercedes, escenario que acogió a personalidades del mundo de la moda, representantes institucionales, líderes sociales y medios de comunicación.

La producción general estuvo a cargo del Gurú de la Moda Dominicana, Sócrates McKinney, quien imprimió su sello de elegancia y visión artística a una velada cargada de significado.

Durante el evento, modelos nacionales e internacionales, junto a Fátima Bosch, lucieron creaciones exclusivas de Giannina Azar, diseñadora de proyección internacional, cuyas piezas destacaron por su sofisticación y mensaje de sensibilidad social. “La Corona brilla por el Autismo”, así se denominó la pasarela que sirvió como plataforma para visibilizar el autismo, reforzando la importancia de la inclusión, la empatía y el respeto a la diversidad.

Este desfile forma parte de la agenda oficial que Miss Universo desarrolla en el país y se inscribe en la celebración del 70 aniversario de Miss República Dominicana Universo, una conmemoración que destaca siete décadas de presencia, legado y participación de la República Dominicana en el certamen de Miss Universo.

En un mensaje de agradecimiento, Miss Universo Fátima Bosch expresó su gratitud al pueblo dominicano por la cálida acogida y valoró la oportunidad de utilizar la moda como un vehículo de cambio social. “República Dominicana me ha recibido con los brazos abiertos y con el corazón. Este desfile es un recordatorio de que la belleza también tiene propósito”, afirmó.

Por su parte, Giannina Azar agradeció la confianza y destacó el honor de participar en un evento con causa. “La moda puede transformar realidades cuando se pone al servicio de mensajes que importan. Gracias a Miss Universo y a la organización Miss República Dominicana por impulsar iniciativas que dejan huella”, señaló.

Magali Febles, directora de Miss República Dominicana Universo, expresó su agradecimiento a todos los involucrados en la realización del desfile, destacando el compromiso de la organización con una causa tan sensible como el autismo.

“Agradezco profundamente a cada aliado, productor y colaborador que hizo posible este evento, así como al pueblo dominicano por apoyar iniciativas que elevan la moda como una plataforma de conciencia social, en el marco de la celebración de nuestros 70 años de historia en Miss Universo”, manifestó.

El desfile reafirma el compromiso de la plataforma Miss Universo con causas sociales y consolida a República Dominicana como un referente regional donde la moda, la conciencia social y la excelencia se encuentran.

El evento contó con el auspicio del hotel Kimpton Las Mercedes Santo Domingo. Además de la colaboración de J.P. Chenet, Alta Copa, Giannina Azar, Sócrates McKinney, Azul Podcast, Joel Guzmán, Jasiel Encarnación y Carlos Falla Make Up.