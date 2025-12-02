Fátima Bosch enfrenta el año más polémico del Miss Universo: “Esto ya empezó y no pienso detenerme”

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

En medio de las controversias que rodean la corona de Miss Universo, la mexicana Fátima Bosch continúa ejerciendo las funciones de la mujer más bella del mundo y envía un mensaje contundente: “Esto ya empezó y no pienso detenerme”.

La modelo, que inició su agenda oficial hace dos días en Nueva York, visitó este lunes la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde aseguró que “hay mucho que hacer; va a ser un año arduo, con mucho trabajo”.

Más temprano, Bosch habló desde su "verdad”.

“Hoy quiero hablarles desde un lugar muy personal, desde mi verdad: ser Miss Universo no es llevar una corona, es llevar una misión. Soy una mujer que aprendió a alzar la voz incluso cuando el mundo le pidió silencio”, expresó.

La nueva Miss Universo, quien es neurodivergente por vivir con TDAH y dislexia, reiteró que su propósito es servir de inspiración para niñas y jóvenes que, como ella, se sienten diferentes y buscan un referente que les demuestre que sí se puede.

Como parte de su agenda, Bosch también visitó el Consulado de México en Nueva York, donde compartió con miembros de la comunidad migrante y conoció los programas de apoyo, seguridad y oportunidades que se ofrecen.

Contexto de la polémica

La 74ª edición de Miss Universo, celebrada en Tailandia, pasó de una noche de glamour a convertirse en una de las más polémicas en la historia reciente del certamen.

Tras la coronación de Bosch, su triunfo quedó bajo escrutinio luego de que Omar Harfouch, uno de los jurados que renunció antes de la final, denunciara públicamente que todo habría sido una supuesta “farsa”. Harfouch afirmó que existía un “jurado secreto” que habría seleccionado el top 30 antes de la competencia preliminar y que abandonó su puesto para no avalar lo que calificó como un proceso “ilegal”.

A la controversia se sumó el presidente y copropietario de Miss Universo, Raúl Rocha, quien anunció acciones legales contra medios que, según dijo, han difundido informaciones difamatorias relacionadas con la falsa victoria de otra candidata que circuló en redes.

Además, un tribunal de Tailandia emitió una orden de arresto contra Jakkaphong “Anne” Jakrajutatip, copropietaria del certamen, por un supuesto caso de fraude valorado en cerca de un millón de euros.