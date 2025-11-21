Quién es Fátima Bosch, la mexicana que ganó Miss Universo 2025

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La mexicana Fátima Bosch fue coronada este jueves como Miss Universo 2025, tras una gala vibrante celebrada en la IMPACT Arena de Bangkok, donde más de 100 candidatas de todo el mundo compitieron por la corona bajo el lema “Belleza con propósito global”.

Bosch, de 25 años y originaria de Tabasco, se destacó desde las etapas preliminares por su elegancia, seguridad escénica y mensaje de empoderamiento. Su desempeño en las rondas de traje típico, traje de baño, vestido de gala y entrevista final la posicionó como una de las favoritas del certamen.

Durante la ronda final, la nueva soberana habló sobre la educación como herramienta de transformación social y compartió su historia personal de superación, al haber enfrentado dislexia y TDAH desde temprana edad. Su autenticidad y claridad de propósito resonaron con el jurado y la audiencia internacional.

Fatima Bosch, Miss Universo 2025

La representante de Tailandia fue anunciada como primera finalista, seguida por las delegadas de Venezuela, Filipinas y Costa de Marfil, quienes completaron el Top 5. La corona fue entregada por la danesa Victoria Kjær Theilvig, Miss Universo 2024.

Con este triunfo, México suma una nueva corona a su historial en el certamen, reafirmando su presencia en el escenario global de la belleza. Fátima Bosch inicia ahora un año de reinado como embajadora de la organización Miss Universo, con sede en Nueva York, donde promoverá causas sociales vinculadas a la equidad, la salud mental y el liderazgo juvenil.

La gala fue transmitida en vivo a más de 190 países y estuvo marcada por una producción de alto nivel, mensajes de inclusión y la histórica participación de delegadas de países como Arabia Saudita, Palestina y Mozambique.