México triunfa en Miss Universo 2025 con Fátima Bosch

Fátima Bosch, de México, es coronada Miss Universo 2025

Bangkok, Tailandia. La mexicana Fátima Bosch fue coronada este jueves como Miss Universo 2025, convirtiéndose en la nueva soberana de la belleza global durante una deslumbrante gala celebrada en la IMPACT Arena de Bangkok, Tailandia.

Bosch, quien representó a México con elegancia, carisma y un fuerte mensaje de empoderamiento femenino, se impuso entre más de 100 candidatas de todo el mundo. Su desempeño en las rondas de traje de baño, vestido de gala y entrevista final fue ampliamente elogiado por el jurado y el público internacional.

La representante de Tailandia fue anunciada como primera finalista, en una competencia reñida que mantuvo la expectativa hasta el último momento. El Top 5 lo completaron las delegadas de Venezuela, Filipinas y Costa de Marfil, quienes también destacaron por su presencia escénica y compromiso social.

Durante su respuesta final, Fátima Bosch habló sobre la importancia de la educación como herramienta de transformación social, y reafirmó su deseo de ser una voz activa en temas de equidad, salud mental y liderazgo juvenil.

La nueva Miss Universo recibió la corona de manos de la danesa Victoria Kjær Theilvig, Miss Universo 2024, en medio de una ovación del público y una lluvia de luces doradas. Con este triunfo, México suma una nueva corona a su historial en el certamen, consolidándose como una potencia en concursos de belleza.

La gala fue transmitida en vivo a más de 190 países y estuvo marcada por una producción de alto nivel, mensajes de inclusión y la histórica participación de delegadas de países como Arabia Saudita y Palestina.