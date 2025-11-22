Fátima Bosch, la Miss que desafió la organización

Publicado por Lily Luciano Creado: Actualizado:

La mexicana Fátima Bosch fue coronada la noche del pasado jueves como la nueva Miss Universo en Tailandia, mientras que, la representante del país anfitrión Miss Tailandia, Praveenar Singh, quedó en segundo lugar.

Miss Venezuela, Stephany Abasali, quedó en tercer lugar, seguida de Miss Filipinas, Ma. Ahtisa Manalo, y Miss Costa de Marfil, Olivia Yace, en quinto lugar.

Bosch protagonizó la escena más polémica del certamen, se recuerda que la concursante de 25 años abandonó a principios de noviembre un evento del concurso después de que el tailandés Nawat Itsaragrasil, director del evento, reprendiera a la mexicana delante de docenas de concursantes por no publicar contenido promocional.

En ese momento, además del respaldo de las demás concursantes, la representante de la mujer azteca recibió el apoyo de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, incluso elogió a Bosch en ese momento como “un ejemplo de cómo las mujeres debemos alzar la voz” ante la agresión.

Finalmente, la noche de la coronación, el concurso dio un dramático giro, y hoy la corona número 74 de Miss Universo está en México.

Sobre la Miss Universo

Fátima Bosch es modelo y reina de belleza. Nació hace 25 años en Tabasco. Es licenciada en Diseño de Indumentaria y Moda de la Universidad Iberoamericana. En 2018 fue coronada Flor de Tabasco en la feria de ese estado como representante de Teapa.

La biografía oficial de Bosch en Miss Universo indica que sufre de dislexia y trastorno por déficit de atención con hiperactividad, condiciones con las que ha luchado y de las que ha aprendido para su misión de “empoderamiento y servicio”.

Además estudió moda en Italia y se ha centrado en crear diseños sostenibles y trabajar con materiales reciclados. Miss Universo señala que la reina de belleza ha colaborado como voluntaria con niños enfermos, promovido la conciencia ambiental y participado en iniciativas de apoyo a migrantes y en temas de salud mental. Su imagen está ligada a la polémica. Es importante destacar que en el momento que fue coronada Miss Universo México en septiembre de este año, llamó la atención de los medios porque solo cuatro de las 31 concursantes la felicitaron.