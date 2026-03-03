Publicado por Jorge Ramos Creado: Actualizado:

En una manifestación sin precedentes de identidad y fervor patrio, la República Dominicana fue testigo de una movilización humana que superó las 375,000 personas durante tres jornadas de pura dominicanidad.

El evento “Festituricarnaval” se consolidó como el epicentro donde el alma musical y la tradición del carnaval se fundieron para celebrar el 182 aniversario de la Independencia Nacional, contando con el respaldo total del presidente Luis Abinader.

Los artistas

La geografía nacional vibró con el carisma innegociable de las megas estrellas de nuestra música. Desde el merengue y la bachata hasta la salsa, el típico y las fusiones urbanas, el país se rindió ante el talento de figuras como Omega, Jandy Ventura, Toño Rosario, Los Hermanos Rosario, Pochy Familia, Bonny Cepeda, Eudis el Invencible y Rochy RD.

Asimismo, el escenario fue honrado por la presencia de Jossie Esteban, Steffany Constanza, Crazy Design, Shadow Blow, Bullin 47, Chimbala, Peña Suazo, Miriam Cruz, Mozart La Para, Químico Ultramega, Narciso el Pavarotti, Poeta Callejero y Sexappeal, quienes dieron una cátedra de por qué son los favoritos de las multitudes.

Las locaciones

Desde La Vega, Samaná y Cotuí, pasando por Montecristi, Nagua, Sánchez y Pedernales, hasta Fantino, Puerto Plata, San Francisco de Macorís y el Gran Santo Domingo, la felicidad no se detuvo.

Retorno Social

Las plataformas musicales generan impuestos y el Estado multiplica la inversión a través del alto consumo de productos que estas ventas generan.

Unión Familiar

El evento fue el reflejo de la cohesión social, donde familias enteras —padres, hijos y abuelos—, compartieron en paz con sus sillas de camping y neveras, celebrando la vida. “Festituricarnaval” reafirmó la pasión y el amor incondicional del dominicano por sus estrellas, su música y su carnaval, afianzando el alcance de la industria del entretenimiento.