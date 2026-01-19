“Festival de Música” en Samaná

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Desde la impresionante Bahía de Samaná y su encantador Malecón, se anuncia oficialmente la celebración del Festival de Música Nacional Samaná 2026, el primer evento de esa naturaleza que se realizará en este destino turístico.

En este escenario, el merengue, bachata, salsa y las fusiones urbanas serán protagonistas durante seis días de conciertos gratuitos dirigidos a toda la familia, con el respaldo del presidente Luis Abinader, el alcalde Nelson Núñez, la Sala Capitular, Cervecería Nacional Dominicana, Fedomu, Banreservas, Ministerio de Turismo, RD Vial, Hostos Rizik y la Liga Municipal Dominicana.

Al ofrecer las declaraciones oficiales de este evento, el alcalde Nelson Núñez invitó a la nación y a los visitantes internacionales a ser parte de la festividad. “Del miércoles 21 al lunes 26 de enero, los residentes, turistas nacionales y extranjeros podrán disfrutar en familia de noches de talentos artísticos de alto nivel, de forma totalmente gratuita”, reveló.

“Gracias al apoyo de nuestro presidente Luis Abinader, de esta alcaldía y de un gran equipo de instituciones, tendremos una constelación de estrellas con sus éxitos sobre la Bahía de Samaná. ¡Vengan a disfrutar del ritmo más alegre del mundo, en el lugar más bello de la tierra!”, agregó Núñez.

Uno de los momentos más importantes del festival, que cuenta con la producción del empresario Luis Medrano, en conjunto con la Alcaldía Municipal y el Comité Organizador, será la noche del sábado, dedicada a la Generación Z del merengue típico femenino, con la participación de jóvenes exponentes que están impactando el género musical.

Subirán al escenario La Barbie del Acordeón, Nelly Swing, La Princesa del Acordeón, Rubalí Valerio y La Inquieta Típica, consideradas el relevo del ritmo dominicano.

El festival contará, además, con la participación de Frank Reyes, el “Diamante de la Bachata”, Chiquito Team Band, con su propuesta salsera y el maestro Bonny Cepeda. La Generación Z también estará representada por los artistas Shadow Blow y Eudis El Invencible.

LA CARTELERA POR NOCHE

Este miércoles 21 de enero, el Festival Nacional de Música Samaná 2026 arranca con el cantante urbano Shadow Blow, a partir de las 9:00 de la noche.

El jueves 22, Bonny Cepeda encenderá el evento con sus populares merengues, desde las 9:00 de la noche. El viernes 23 de enero será de salsa de la buena, con Chiquito Team Band.

Para el sábado 24 de enero, la producción prepara el “Festival del Merengue Típico”, con las actuaciones de Generación Z Femenina, La Inquieta Típica, La Barbie del Acordeón, Nelly Swing, La Princesa del Acordeón y Rubalí Valerio. Esta descarga típica se inicia a las 7:00 de la noche.

El domingo 25 de enero, las bachatas de amor y desamor de Frank Reyes invadirán los corazones de la multitud de esta primera edición del “Festival de Música Nacional de Samaná, desde las 8:00 de la noche.

Y para cerrar por todo lo alto esa iniciativa del empresario artístico Luis Medrano, el lunes 26, feriado por la celebración del natalicio de Juan Pablo Duarte, Eudis El Invencible se adueñará del escenario, a partir de las 9:00 de la noche.