El Festival Presidente regresa en 2026 tras 10 años de ausencia

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Durante La Semanal, el presidente Luis Abinader confirmó el lunes el esperado retorno del Festival Presidente, tras 10 años de ausencia. El evento organizado por la Cervecería Nacional Dominicana (CND), cuyo estreno fue en 1997, volverá a brillar en la República Dominicana el próximo año.

Una hora después, CND anunciaba en el Estadio Olímpico el retorno de la jornada musical que se convirtió en una tradición en el país, atrayendo turistas de diferentes partes del mundo que venían a disfrutar de sus artistas favoritos durante tres días la gran fiesta de todos los dominicanos, aunque aún se desconoce la fecha y la cartelera artística.

Desde sus primeras ediciones, el Festival Presidente se consolidó como un propulsor del desarrollo del entretenimiento en el país, ofreciendo un escenario de calidad para artistas nacionales e internacionales y convirtiéndose en un referente regional. Su evolución refleja la capacidad de la República Dominicana para innovar y seguir ampliando su oferta cultural y musical.

“El regreso del Festival Presidente es un homenaje a la identidad y a la alegría que define al dominicano. Vuelve porque creemos en el país, en su talento, en su gente y en su capacidad de inspirar al mundo. Este festival es un regalo para todos los que lo vivieron y para quienes solo han escuchado las historias y sueñan con ser parte de ellas, ofreciendo nuevos motivos para celebrar y brindar juntos”, expresó Fabián Suárez, Presidente de Cervecería Nacional Dominicana.

El Festival Presidente también evoluciona como plataforma de colaboración, abriendo espacio para que empresas, emprendedores y talentos creativos se integren a la celebración. De esta manera, el evento fortalece una red económica que crece en torno a la industria cultural y genera nuevas oportunidades.

El cierre del anuncio del evento contó con la presentación del artista urbano Arcángel, como un avance de lo que trae el Festival Presidente 2026.