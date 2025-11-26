Lo que sabe sobre Raúl Rocha y su supuesta investigación por narcotráfico

Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Miss Universo vende el 50% de sus acciones a Raúl Rocha Cantú

Lency Alcántara
Publicado por
En medio de la controversia por el triunfo de Fátima Bosch en Miss Universe 2025, nuevas acusaciones sacuden al certamen internacional. Raúl Rocha Cantú, uno de los propietarios del concurso, es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) de México por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Según un reportaje publicado por el diario mexicano Reforma y retomado por Univision, la fiscalía indaga al empresario por supuestas actividades ilícitas relacionadas con tráfico de drogas, armas y combustible, en conexión con redes criminales que operan en México y Guatemala.

“Existen pruebas que lo relacionan con operaciones ilegales”, señala el artículo de Reforma.

Hasta el momento, la FGR no ha emitido órdenes de aprehensión ni medidas cautelares en su contra, pero las investigaciones continúan.

