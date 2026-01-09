Figuras reaccionan indignadas por asesinato niña 3 años

Publicado por Alexandra Santana Creado: Actualizado:

Luego de que las autoridades identificaran a presuntos responsables del asesinato y posterior entierro de la niña Brianna Genao , de apenas tres años de edad, el país estremeció conmocionado. El hecho, ocurrido en el municipio de Imbert, ha provocado una ola de indignación, incluyendo a figuras del entretenimiento.

Una de las primeras en alzar su voz fue la presentadora Clarissa Molina, quien durante los días de búsqueda mantuvo la esperanza de un desenlace distinto.

“Leo las informaciones y no lo creo, yo pensaba que este angelito aparecería. Qué tristeza, Dios les de mucha fortaleza a su madre, abuela y familiares”.

Por su parte, la comunicadora Sandra Berrocal, madre de 4 hijos, también compartió su sentir ante la tragedia.

“Qué dolor como madre siento, lo que vivió esa niña indefensa rompe el alma”.

Berrocal aprovechó la ocasión para hacer un llamado de consciencia a padres y tutores.

En ese mismo tono, el reconocido fotógrafo Jochy Campusano coincidió con el mensaje de Berrocal.

“Lo que pasó con Brianna nos estremece a todos y nos recuerda una verdad dolorosa: el peligro muchas veces no viene de afuera, sino de donde menos se espera”, en alusión a familiares involucrados.

“Todos los días en nuestro país se cometen crímenes atroces, pero hay casos como el de Brianna que rompen una parte del corazón. Qué Dios nos libre de vivir algo así con un hijo o familiar”, advirtió la comentarista radial Vitaly Sánchez.

Por el momento, dos parientes de la niña han sido detenidos, señalados como presuntos responsables de violarla, quitarle la vida y enterrarla. Su cuerpo aún sigue desaparecido.