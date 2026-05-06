Figuras respaldan detención de proyecto minero San Juan

Publicado por Alexandra Santana Creado: Actualizado:

Tras una protesta masiva, con una intensa jornada de movilización, el presidente Luis Abinader ordenó la “detención inmediata” del proyecto minero en San Juan, por lo que figuras del arte y el entretenimiento respaldaron la medida.

La comunicadora Yulay Piña, quien se tiró a las calles de su pueblo a protestar, no pudo ocultar su felicidad tras el anuncio del Gobierno: “ustedes no saben, que más feliz no puedo estar. San Juan es un pueblo de Dios, continuaremos defendiendo nuestros recursos”, expresó.

A su postura se sumaron el intérprete urbano Toxic Crow y el actor y comunicador Raeldo López, quienes coincidieron en la necesidad de proteger los recursos naturales de una de las provincias agrícolas más importantes del país.

A la defensa de la provincia de San Juan, conocida como “El Granero del Sur”, también se sumó el comunicador José Martínez Brito, quien cuestionó la empresa minera que busca explotar yacimientos de oro, bronce y cobre.

“Un error garrafal que cometió la minera es haber invertido sus recursos en comunicadores para defender una explotación y se han dedicado a pisotear y aplastar la

dignidad del sanjuanero”.

Además, el también jurista señaló que “siempre ha defendido la minería responsable, pero resulta que debe ir de la mano con una licencia social, no con un decreto”.

Manifestó que dominicana no ha tenido buena experiencia en ese sentido, por lo que partiendo de esa premisa, los sanjuaneros se levantaron a favor de sus recursos naturales.

La empresa minera GoldQuest Minig defendió el pasado domingo su proyecto Romero y pese haber señalado ser “medioambientalmente sostenible”, el pueblo considera haber ganado su primera batalla y seguirá en vigilia.