Firman acuerdo para formación de jóvenes músicos

La Fundación Sinfonía y la Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid, firmaron un acuerdo de colaboración institucional orientado a fortalecer los programas de formación, intercambio y movilidad internacional de jóvenes músicos dominicanos.

La rúbrica que se llevó a cabo en La Bodega, con la presencia de representantes de ambas entidades y miembros de la comunidad musical local, forma parte del convenio que suscribieron en enero de este año, que consolidó una colaboración educativa de largo alcance, enfocada en tres grandes propósitos: ofrecer oportunidades de estudio a jóvenes dominicanos en Madrid, desarrollar actividades conjuntas en República Dominicana y promover el intercambio entre artistas, profesores y estudiantes de ambos países.

A través de este acuerdo, el Banco López de Haro contribuirá con el traslado aéreo entre Madrid y Santo Domingo.