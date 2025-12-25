Santo Domingo 0ºC / 0ºC
En fotos: así celebran los famosos la Navidad (hay sorpresas)

Algunos fueron más allá de los buenos deseos y sorprendieron con anuncios personales.

Famosos de distintas partes del mundo aprovecharon la Navidad para compartir con sus seguidores cómo celebraron la fecha más especial del año, a través de carruseles de fotografías, mensajes de agradecimiento y buenos deseos que auguran un próspero 2026.

En redes sociales se vieron escenas de cenas familiares, encuentros íntimos, atuendos festivos y reflexiones cargadas de fe, amor y esperanza, reafirmando el valor de la unión en estas fechas.

Algunos fueron más allá de los buenos deseos y sorprendieron con anuncios personales. Tal es el caso de la comunicadora Yubelkis Peralta, quien eligió el día de Navidad para revelar que su familia crece. La noticia fue compartida junto a un carrusel de imágenes en el que se aprecia su avanzado estado de embarazo, recibiendo cientos de felicitaciones.

Artistas, actores, influencers y figuras del entretenimiento se sumaron a la celebración digital, enviando mensajes de paz y alegría a sus seguidores.

A continuación, algunas de las postales que dejaron los famosos en esta Navidad:

Angelique Boyer y su pareja Sebastián Rulli disfrutab en Navidad

Ana Beatriz Pérez, hija de Rubby Pérez, disfruta con su madre, Michelle Reynoso y su abuela

Carlos de la Mota comparte fotos junto a su familia.

La modelo Nadia Ferreira y el salsero Marc Anthony enternecen las redes con fotografías navideñas

La cominicadora Jatnna Tavárez

El actor Mario Cimarro

Artista Secreto comparte junto a su familia

El merenguero Eddy Herrera comparte fotos familiares en Navidad

Luz García junto a su familia

El cantante Maluma junto a su esposa e hija

Evaluna y Camilo felices en Navidad

Amara la Negra derrite las redes con fotos junto a sus hijas

El Blachy y su famil

DJ Luian y Zuleika Rivera

La artista Becky G celebra Navidad en familia

La comunicadora Yubelkis Peralta anunció su embarazo este 25 de diciembre junto a un carrusel de fotos donde se le ve su abultado vientre

